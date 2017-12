Sťahujte a množte sa

Česi si môžu filmy pozerať cez internet, u nás sa na tom pracuje.

Čo robiť, keď zlyhá televízia? Kiknúť a sledovať dokument na webe.

BRATISLAVA. Zavesiť svoju prácu na web nemusí znamenať komerčnú samovraždu. Byť filantropom dnes sa môže vyplatiť zajtra. Vedia to už hudobníci - a po nich aj čoraz viac filmárov.

Založiť stránku, odkiaľ by sa filmy dali sťahovať legálne, navrhuje Luc Besson. Kus za dvadsať, tridsať eur. Je to asi toľko, čo stojí rodinu lístok do kina, presviedča francúzsky režisér. Cena sa týka noviniek, časom by mala klesať.

Keď zlyhá televízia

Darček pre fanúšikov minulú jeseň pripravil aj ľavičiar v šiltovke, Američan Michael Moore. Na tri týždne na internete sprístupnil svoj nový film Slacker Uprising. Zdarma. Motívy sú zrejmé - zabrániť živelnému šíreniu nelegálnych kópií a vytvárať kontrolované spotrebiteľské návyky.

Distribúcia na webe však môže riešiť aj opačný problém - ako filmy medzi ľudí vôbec dostať. Týka sa to najmä dokumentov. Sú lacnejšie než hrané snímky, ale do kín sa prebojujú ťažšie. Zostáva im televízia. „U nás však jediný zmysluplný šíriteľ dokumentov, ktorým je STV, nefunguje," hovorí filmár a producent Mário Homolka.

V zahraničí oceňované dokumenty ako Slepé lásky či My zdes museli vznikať v nezávislých spoločnostiach, založených viac-menej z núdze. A ani potom Slovenská televízia často nemá záujem, aby ich vysielala. Riešením môže byť internet.

Zdarma len pre Čechov

Príklady, ako by to mohlo fungovať, sú. Od leta 2006 je v prevádzke český portál Doc-Air. Dokumentov z celého sveta, ktoré ponúka, je viac ako 200. Bohato zastúpení sú Slováci: Peter Kerekes, Zuzana Piussi či Milan Balog.

Filmov, ktoré sú zadarmo, je menšina, za ostatné zaplatíte malý poplatok podľa kvality formátu. Streamovať Iné svety Marka Škopa napríklad môžete za jedno euro. Najnovšie projekt nájdete presťahovaný na www.docalliancefilms.cz, a to v šiestich jazykových verziách.

Do konca týždňa čaká na návštevníkov darček. Osláviť historicky prvé České levy pre dokumenty môžu Česi zadarmo s celovečernými filmami Český sen, Občan Havel či René. Bohužiaľ, zo Slovenska je prístup k nim obmedzený. „Urobili sme to, pretože niektoré z týchto filmov ešte len budú mať na Slovensku premiéru" vysvetľuje Jana Ptáčková z tímu Doc Alliance. Taký je aj René Heleny Třeštíkovej. Časozberná snímka o kriminálnikovi do našich kín príde až v polovici apríla.

Desiatka najlepších

Uživil by sa portál ako Doc Alliance u nás? Mário Homolka taký nápad mal. „Priestor na to je, situácia je doslova vyprahnutá. Sám by som to však nezvládol. Potrebujete mediálneho partnera." Tým mal byť časopis .týždeň. Na webe by malo byť desať filmov, ktoré Homolka považuje za najlepšie po roku 1989. S tým, že budú prístupné zadarmo, už ich producenti súhlasili.

Čo chýba tomu, aby bol nápad dotiahnutý do konca, je čas a energia. Producent Homolka má teraz plné ruky práce, dokončuje dokument Jara Vojteka Hranica.