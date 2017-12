Nové CD a DVD

Stevie Wonder, Avishai Cohen, Röyksopp, Lublau, Lotz trio

19. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Stevie Wonder: Live at Last



Znie to neuveriteľne, ale až teraz vychádza prvé oficiálne dévedečko legendárneho klávesistu, speváka a skladateľa Stevieho Wondera. Záznam z dvoch jesenných koncertov v londýnskej O2 aréne obsahuje okrem hitoviek ako Higher Ground či I Just Called To Say I Love You aj zmes coververzií slávnych britských melódií (medzi nimi je napríklad Satisfaction od Rolling Stones).

Avishai Cohen: Aurora

EMI



Izraelský hráč na kontrabas Avishai Cohen patrí do nastupujúcej generácie džezmenov, pre ktorých je typické prelínanie tradície s voľnejším prístupom. Hudobník, ktorý spolupracoval s Chickom Coreom, Herbiem Hancockom, ale aj s Aliciou Keys, prichádza so sólovým pesničkovým albumom. Sú na ňom skladby v rôznych jazykoch a hudba podobne zmiešava španielske, arabské i hebrejské vplyvy.

Röyksopp: Junior

EMI



Je to pop, nie je to pop? Žeby zasnívaná nórska elektronická dvojica v čase hudobnej krízy skúsila preraziť v hitparádach? Áno aj nie. Keby sa pod niektoré z ich nových skladieb podpísala ktorákoľvek z popových princezničiek, spočiatku si rozdiel neuvedomíte. Ďalšia kapela, čo fičí retro éru. Lenže neboli by to Royksopp, keby pod povrchom neskrývali kopu hudobných prekvapení. (tp)

Lublau: Hádanka

Slnko records



Lublau je archaický názov Starej Ľubovne. Súčasnú podobu tohto malebného mestečka ukazuje aj mladá skupina, ktorá debutuje popri zavedených pesničkových projektoch značky Slnko records. Štvorčlenná gitarovka odkazuje k jedinému vplyvu - je to vraj sám život. Nejde však iba o zhudobnený denník, ale o celkom svojské obrazy a nápevy: „Som zvon/ a môj život je len v tom/ že zvoním / iba jeden tón."

Juraj Družecký: Divertissement - Pour Trois Cors de Bassett

Hevhetia



Lotz trio tvoria mladí muzikanti hrajúci na repliky starých basetových rohov. Po debutovom albume s dielami súčasných slovenských autorov sa tentoraz rozhodli pre komornú tvorbu jedného z najzaujímavejších skladateľov, ktorí pôsobili na území Slovenska - Juraja Družeckého (1745 - 1819).