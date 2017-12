Encyklopédia, ktorá hrá a spieva

Encyklopédia hudby, ktorá je aj výtvarným produktom, je písaná kompetentným, no aj čitateľsky príťažlivým jazykom.

19. mar 2009 o 0:00 Ján Štrasser

Umenie nevnímajú len zasvätenci (našťastie!), pre svoj život ho potrebujú najmä laici, bežní - aké škaredé slovo! - konzumenti. A nejeden z nás po návšteve galérie, divadla či koncertnej siene zatúži dozvedieť sa viac o tom, koho/čo videl či počul. A zabehne na internet, alebo - áno, ešte to existuje! - siahne po encyklopédii.

Ale môže to byť aj naopak: čítam knihu o hudbe a žiada sa mi vypočuť si to, o čom čítam. Takýto efekt dokážu sprostredkovať encyklopédie a im príbuzné knihy, najmä ak sú pekné. To, že sú alebo aspoň majú byť múdre, je samozrejmé, ale ak sú aj pekné, radosť zo získavania poznatkov sa znásobuje. Ba často sa mi stáva, že čítam encyklopédiu neúčelovo, len tak, lebo sa mi páči ako artefakt, lebo pohybovať sa v nej je estetickým dobrodružstvom a nadobudnuté vedomosti sú takpovediac pridanou hodnotou.

Takýmito encyklopedickými príručkami sú knihy z edície Veľký ilustrovaný poradca, ktorú vydáva londýnske vydavateľstvo Dorling Kindersley a o ich slovenské mutácie sa príkladne stará vydavateľstvo Slovart. Doteraz ich vyšlo asi desať, ďalšou v rade je Klasická hudba.

Úvod patrí základným poznatkom o hudbe ako takej, o hudobných nástrojoch a o interpretácii. A potom sa už na takmer päťsto bohato ilustrovaných stranách odvíja dramatický príbeh klasickej hudby od stredoveku až po súčasnosť. Jednotlivé kapitoly knihy obsahujú najprv komplexný historický výklad toho­ktorého slohového obdobia (od stredoveku až po modernú hudbu súčasnosti), profily najvýznamnejších skladateľov a interpretácie ich najdôležitejších diel.

A to všetko - a to je to najdôležitejšie! - jazykom a štýlom, ktorý je odborne kompetentný, no čitateľsky neobyčajne príťažlivý. Význam jednotlivých skladateľov je odstupňovaný priestorom, ktorý je im a ich dielam venovaný. Výklad dopĺňajú chronologické tabuľky, „rámčeky", informáciami nabité texty pod obrázkami...

Obrázky! Tisícky informatívnych i voľných obrázkov a ilustrácií robia z tejto knihy doslova výtvarný produkt - o dôvod viac po nej siahnuť. No a bonusom je pridaná kapitola Slovenská hudba, kde muzikológ Andrej Šuba na malom priestore, no hutne predstavuje jej dejiny a profily jej najvýznamnejších tvorcov od Jána Levoslava Bellu po Vladimíra Godára.

Uznanie patrí prekladateľom Otokarovi Kořínkovi a Dagmar Šajtyovej - viem oceniť, aká to bola fuška.

Som presvedčený, že Klasickú hudbu s pôžitkom vezme do rúk aj človek, ktorý sa trochu zľakne, keď počuje mená Bach či Mozart, aj milovník klasickej hudby, stály návštevník koncertných siení aj kompetentný muzikológ. Pretože je to krásna kniha a krása je nedeliteľná.