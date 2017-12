Zomrela Natasha Richardson, manželka Liama Neesona

Britská herečka Natasha Richardson v stredu podľahla zraneniu, ktoré utrpela začiatkom týždňa na lyžovačke v Kanade.

19. mar 2009 o 8:38 SITA

BRATISLAVA. Britská herečka Natasha Richardson, manželka herca Liama Neesona v stredu podľahla zraneniu, ktoré utrpela začiatkom týždňa na lyžovačke v Kanade. Členka slávnej hereckej dynastie Redgraveovcov zomrela na následky vážnych poranení mozgu vo veku 45 rokov.

Od utorka bola hospitalizovaná v New Yorku. V nemocnici s ňou boli, okrem jej manžela, dvoch synov - 13-ročného Michaela a 12-ročného Daniela Jacka, i členovia najbližšej rodiny, vrátane matky - herečky Vanessy Redgrave. "Liam Neeson, synovia, a celá rodina, sú šokovaní a zničení náhlou tragickou smrťou milovanej Natashe. Ďakujú všetkým za prejavy podpory a modlitby, a zároveň v tomto ťažkom čase prosia o súkromie," uviedol vo vyhlásení pre médiá hovorca rodiny Alan Nierob.

Natasha Richardson a Vanessa Redgrave v scéne z filmu Evening. FOTO - REUTERS

Natasha Richardson sa zranila v pondelok pri páde na svahu pre začiatočníkov počas súkromnej hodiny lyžovania v stredisku Mont Tremblant - asi 120 kilometrov severne od Montrealu. Podľa hovorkyne strediska vyzerala po páde v poriadku, no jej inštruktor napriek tomu zavolal záchranárov, aby ju vzali pod kopec. Asi o hodinu neskôr sa začala sťažovať na prudké bolesti hlavy, tak ju zaviezli do miestneho zdravotného strediska, odkiaľ ju neskôr previezli do nemocnice v Montreale, kde lekári diagnostikovali vážne poranenie mozgu. V utorok popoludní ju s opuchom mozgu v spoločnosti manžela letecky previezli do nemocnice v New Yorku, kam za ňou pricestovala rodina a strávila s ňou posledné chvíle.

Natasha Richardson sa narodila 11. mája 1963 v Londýne. Pred kamerou debutovala už ako štvorročná - po boku svojej matky a v réžii otca Tonyho Richardsona si zahrala vo vojnovej dráme The Charge of the Light Brigade (1968).

Natasha Richardson s manželom Liamom Neesonom. FOTO - SITA/AP

Herectvo študovala na prestížnej Central School of Speech and Drama. Známa bola najmä z rodinnej snímky Pasca na rodičov (1998) alebo romantickej komédie Kráska z Manhattanu (2002). Začínala však v divadle, ktorému ostala verná počas celej svojej kariéry, pričom hrávala na londýnskom West Ende i newyorskom Broadwayi.

V roku 1986 získala cenu londýnskych kritikov pre najsľubnejšieho nováčika za herecký výkon v dráme Čajka Antona Pavloviča Čechova, kde hrala po boku svojej matky. V roku 1998 jej udelili prestížnu divadelnú cenu Tony za postavu Sally Bowles v muzikáli Cabaret newyorskej Roundabout Theatre Company.

Trailer k filmu Kráska z Manhattanu.

Na cenu Tony bola nominovaná aj v roku 1993 - po svojom broadwayskom debute v predstavení Anna Christie, kde po prvý raz stretla budúceho manžela Liama Neesona. Súperkou jej bola teta - Lynn Redgrave, no cenu pre najlepšiu herečku napokon získala Madeline Kahn. Bohatú kariéru jej priniesla i televízia - účinkovala napríklad v televíznom filme Ghosts (1986) z produkcie BBC, či Prístav (2001) spoločnosti CBS. Na filmovom plátne sa naposledy objavila v tínedžerskej komédii Wild Child (2008).

S Neesonom spolupracovali na dráme Nell (1994). Vzali sa v júli 1994 a mali spolu dvoch synov - Michaela a Daniela Jacka. Jej prvé manželstvo - s filmárom a divadelným producentom Robertom Foxom, trvalo dva roky. Natasha Richardson bola sestrou hviezdy seriálu Nip/Tuck (2003) Joely Richardson, vnučkou zosnulého britského herca Sira Michaela Redgravea a neterou herečky Lynn Redgrave a herca Corina Redgravea.