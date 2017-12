Nakrúca sa film o Johnovi Lennonovi

Známeho muzikanta stvárni mladý herec Aaron Johnson, o réžiu sa postará Sam Taylor-Wood.

19. mar 2009 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Snímku Nowhere Boy o Johnovi Lennonovi už začali nakrúcať. Názov filmu o detstve a mladosti legendy vychádza zo skladby The Beatles Nowhere Man z albumu Rubber Soul. Muzikanta stvárni 19-ročný herec Aaron Johnson známy zo snímky Iluzionista (2006), réžiu má na starosti britská umelkyňa a filmárka Sam Taylor-Wood. Film bude okrem iného zachytávať ženy po boku Lennona, ktoré výrazne ovplyvnili jeho život. Tetu Mimi, ktorá hudobníka vychovávala od jeho piatich rokov, si zahrá Kristin Scott Thomas. Scenáristom je Matt Greenhalgh, ktorý získal cenu BAFTA za prácu na životopisnej snímke Control (2007) o skupine Joy Division.