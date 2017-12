Už nie sme chlapci z Martina

Skupina Čisté tvary krátko po novom albume vydáva záznam z koncertu.

20. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Sú považovaní za jeden z najvýraznejších zjavov našej alternatívnej scény. Teraz vydávajú koncertnú verziu albumu Rita von Anarchia a chystajú šnúru nezvyčajných koncertov.



BRATISLAVA. Nestáva sa často, a na Slovensku už vôbec nie, aby len pár mesiacov po novom albume nejaká skupina vydávala aj koncertné dévedečko.

Čisté tvary to riskli. A už na zajtra si v košickom klube Veritas naplánovali krst nového prírastku vo svojej diskografii.

Načo je dobré koncertné dévedečko

Vysvetlenie, prečo martinská kapela, ktorá žije neďaleko Bratislavy, krstí album práve v Košiciach, je jednoduché: „Keď sme po vydaní albumu Rita von Anarchia mali turné na propagáciu nového albumu, Košice zostali ukrátené," hovorí Juraj Péč, gitarista, spevák a textár Čistých tvarov. „Teraz sa nám prekryli dve veci - rozhodli sme sa urobiť koncertné dévedečko a v Košiciach máme dosť fanúšikov."

Kapela koncertuje dosť často. Za desať rokov existencie má za sebou vyše dvesto hraní na najrôznejších miestach. Od festivalov Pohoda a Hodokvas až po vystúpenie na propagáciu albumu Rita von Anarchia v Slovenskom rozhlase. Práve záznam z tohto koncertu je obsahom jej prvého dévedečka.

„Vždy to bol náš sen, máme radi aj živé nahrávky iných kapiel. Neplánovali sme vopred vydať práve tento koncert, ale veľmi dobre vypálil. Boli sme vo forme, aj sa to podarilo technicky kvalitne zaznamenať. Tak sme si povedali, prečo nie," vysvetľuje Juraj Péč.

Hoci pôvodne sa uvažovalo aj o zaradení novej skladby s hosťujúcim virtuózom na ústnu harmoniku Erichom Bobošom Procházkom, nakoniec DVD zostalo bez bonusov. Motívom kapely je však niečo iné, ako ťahanie ďalších peňazí od fanúšikov:

„Pre ľudí to môže byť zaujímavé preto, lebo DVD ukazuje naše pesničky z úplne iného uhla pohľadu, ako zneli v štúdiu, keď sme ich nahrávali. Pri hraní naživo sa snažíme hudbu ohlodať na podstatu, nie je tam toľko elektroniky a samplov."

Mainstream a underground

Okrem soboty v Košiciach kapelu ešte čaká niekoľko jarných koncertov po celom Slovensku, ktoré majú záhadnú visačku VIP. Firemné večierky a alternatívna hudba sú dva rôzne svety, tak je to aj v tomto prípade. Na Rádiu_FM prebiehala súťaž, ktorej cenou bolo, že Čisté tvary si pôjdu zahrať na hocijaké miesto vybrané víťazom. Pokojne aj k nemu domov.

„Prihlásilo sa však až okolo stovky ľudí, čo nás prekvapilo. Ďalší sa zase pýtali, či sa budú môcť prísť pozrieť, tak sme sa rozhodli, že spravíme komunitné undergroundové akcie zadarmo. V kulturákoch, ale aj na chatách a iných priestoroch, ktoré nefungujú ako kluby."

Oba albumy Čistých tvarov produkoval Oskar Rózsa. Prečo sú oba také rôzne? „S Oskarom to kedysi bolo v rovine chlapci z Martina a veľký muzikant z Bratislavy, dnes je to už viac rovnocenná spolupráca," tvrdí Juraj Péč. „Debutový album Meskalín sme robili ako mainstreamovú nahrávku. Všetci vydavatelia však hovorili Je to dobré, ale až tak, že si to nik nekúpi. Vždy sme viac fungovali v alternatívnej komunite, tak sme druhý album urobili úplne po svojom."