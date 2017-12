Meditácia, čo je komorná aj farebná

V bratislavskej Via Galérii vystavuje do 8. apríla Slávka Brezinová.

20. mar 2009 o 0:00 Peter Krivda

BRATISLAVA. V ešte stále nových priestoroch Via Galérie na Michalskej ulici vystavuje výtvarníčka, ktorú zaraďujeme do okruhu najmladšej umeleckej generácie na Slovensku, Slávka Brezinová. Predstavuje sa tu svojou maliarskou tvorbou z obdobia rokov 2002 až 2009.

Priestor jej obrazových plôch vypĺňajú abstraktné kompozície, ktorým síce dáva názvy (Súmrak, Čas, Prienik...), no rovnako by obstáli aj označené povedzme číselným kódom. Obrazy Slávky Brezinovej sú skôr koloristickou meditáciou, farebnou skladbou vnútorných myšlienok do určitých kompozícií, ako momentom zobrazovania. Čohokoľvek.

Dokonca aj koloristické zloženie je tak umiernené, v niektorých prípadoch prechádza až do monochrómie, že si svojou skladbou akoby vynucovalo pokoj, ticho, mimopriestor, mimosvet. Brezinová na niektorých miestach spontánne prejaví emócie gestickou farebnou erupciou, aby ich vzápätí stlmila, umiernila, stíšila ohraničením priestorovej plochy, tvaru, línie.

Maliarsky priestor, do ktorého Slávka Brezinová vstúpila, je náročný, ale aj lákavý. Abstraktné umelecké uvažovanie dáva nesmierny priestor pre vznik nových myšlienkových svetov, ale rovnako môže znamenať vstup do slepej uličky. Záleží na hodnote ducha a úrovni uvažovania autora. Vystavované diela naznačujú, že pre ich autorku sa priestor doširoka otvára. V tom najlepšom zmysle.