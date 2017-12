Yoko Ono bola viac ako Chrobáci

On bol členom kapely, o ktorej raz vyhlásil „že sú populárnejší ako Ježiš“. Ona bola skôr neznáma umelkyňa a podľa kritikov mala byť jedným z dôvodov rozpadu legendárnych Beatles. V každom prípade, spolu boli jedným z najslávnejších párov na svete. Dnes

20. mar 2009 o 0:00

uplynie 40 rokov od svadby beatlesáka Johna Lennona a Japonky Yoko Ono.



Lennon - Ono

John Lennon a Yoko Ono sa spoznali v novembri 1966 na výstave v londýnskej galérii. Vzali sa 20. marca 1969 na Gibraltáre. Medové týždne strávili v Amsterdame. Beatles sa rozpadli v roku 1970.

John Lennon tušil, že jeho vzťah k Yoko je akýsi predurčený. „Už pri písaní skladby Lucy in the Sky som mal v mysli obraz ženy, ktorá ma jedného dňa zachráni, dievčiny s kaleidoskopickými očami,“ povedal Lennon časopisu Playboy. „Keď som sa do nej zaľúbil, vedel som, že je to iné. Že je to viac ako hitová platňa, viac ako zlato, viac ako všetko.“ Či Yoko bola záchrancom alebo viac pokazila, sa dodnes nevedia zhodnúť kritici ani fanúšikovia.

Stretnutie v galérii

mohli spoznať už v roku 1965, keď Yoko v Londýne pracovala na zbierke partitúr.V čase svadby novinárom nebolo jasné, kedy presne sa tí dvaja stretli. Britská tlač napríklad špekulovala, že sa

Dnes už vieme, že prvýkrát sa stretli v jednu novembrovú noc roku 1966 v londýnskej galérii Indica. Yoko Ono bola medzi miestnou inteligenciou známym pojmom a v galérii mala výstavu. Lennon tam zbadal rebrík s ďalekohľadom, vyšplhal sa naň a uvidel slovo „áno“. A práve vďaka tomuto ostal v galérii plnej jabĺk a klincov trochu dlhšie. S Yoko sa pustil do reči. Tá dodnes tvrdí, že vtedy nemala čo i len potuchy o tom, kto sú slávni Chrobáci alebo John Lennon. „John už mal po krk života ako popstar a Yoko bola katalyzátorom jeho latentnej avantgardnej povahy,“ povedal americkému časopisu People ich priateľ Ray Coleman.

Rozvod a svadba

Po sexuálnej stránke im to klapalo. V roku 1968 opustil 28-ročný Lennon svoju prvú manželku Cynthiu, s ktorou mal vtedy päťročného syna Juliana, a odsťahoval sa do londýnskeho bytu s Yoko. „Bol to zvláštny koktail lásky, sexu, zabúdania a občas drog. Keď sme nenahrávali v štúdiu, boli sme v posteli,“ hovoril Lennon o svojej láske, ktorá od neho bola o sedem rokov staršia. A práve neveru citovala Cynthia ako jeden z hlavných dôvodov rozvodu spolu s fyzickým zneužívaním, žiarlivosťou a LSD. Súd ich rozviedol v novembri 1968.

Netrvalo dlho a Yoko a John sa zobrali: v britskej kolónii na juhu Európy na Gibraltáre. Ona mala na sebe minisukňu, tenisky a typické slnečné okuliare. John mal tiež obuté tenisky a chlpatý kožúšok, v ktorom vyzeral ako Yeti. Obrad trval tri minúty a medové týždne pár následne strávil v mekke hedonizmu – v Amsterdame. Bývali v miestnom Hiltone. Mimochodom, ich izbu stále prenajímajú, len cena sa zdvihla na 1600 dolárov. Od roku 1969 tam prespalo štyritisíc hostí.

Rozpad Beatles

V Beatles však z Yoko takí nadšení neboli. Keď v roku 1967 v štúdiách Abbey Road nahrávali album Sgt. Pepper, Yoko bola stále s Johnom. Napriek pravidlu, že manželkám a priateľkám bol predtým vstup zakázaný. Napätie v kapele rástlo aj s každou poznámkou od Yoko. A tá sa nebála prezentovať svoje hudobné názory. Skupina sa nakoniec rozpadla v roku 1970 a Lennon s Yoko sa rozhodli pre vlastnú hudobnú kariéru.

V roku 1971 sa presťahovali do New Yorku, kde nahrali Lennonov hitový album Imagine. Menej úspešná bola v hudobných počinoch Yoko Ono.

To bol možno zárodok ich rozkolu. Yoko Lennona v roku 1973 požiadala, aby odišiel. Spevák si v Los Angeles začal so svojou asistentkou May Pang.

Spolu až do smrti

Čoskoro ho však staromládenecký život omrzel. O 18 mesiacov už boli opäť spolu. Po niekoľkých samovoľných potratoch sa im v roku 1975 (presne na Lennonove 35. narodeniny) narodil syn Sean. Yoko už mala 42 rokov.

John sa začal venovať domácim prácam a Yoko sa starala o biznis. Väčšinou však pozerali televíziu alebo si do Central Parku zašli na piknik a popíjali šampanské Dom Perignon.

V roku 1980 sa Lennon opäť začal venovať hudbe, pomáhala mu aj Yoko Ono. Idylu však ukončil 8. decembra 1980 nepríčetný fanúšik Mark David Chapman, ktorý zastrelil Lennona pred ich bytovkou.