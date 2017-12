V sobotu rozdajú českých hudobných Andělov

BRATISLAVA. V sobotu v Prahe rozdajú výročné ceny českej Akademie populární hudby.

"Vyhlásime desať kategórií a bude sa hrať na troch pódiách. Jedno je určené pre živé hranie, druhé na halfplayback a na treťom bude DJ Wich, ktorý bude celý večer sprevádzať s Richardom Krajčom a Alešom Juchelkom,“ prezradil v rozhovore pre MF DNES Lešek Wronka z agentúry, ktorá slávnostný večer organizuje.

DJ Wich bude podľa jeho slov hrať tak, aby bola dobrá atmosféra aj medzi publikom. Odovzdávanie cien sa totiž rozhodli poňať ako veľký večierok, ktorý bude za to stáť aj po hudobnej stránke.

Diváci sa môžu tešiť na vystúpenie slovenskej speváčky Dary Rolins spolu s americkou raperkou Gail Gotti a Mariánom Čekovským. Na pódiu sa objaví aj Jana Kratochvílová, Marek Ztracený, Tereza Kerndlová, skupiny Kryštof, Toxique, Gipsy.cz či slovenskí IMT Smile.

Anděl prinesie aj nové spojenia hudobníkov - Čechomor sa predstaví s Ewou Farnou a Aneta Langerová s Tomášom Klusom a Marekom Ztraceným. Ako špeciálny hosť vystúpi nemecká rocková kapela Aloha From Hell.

Najviac nominácií - päť, má skupina Kryštof (Skupina roka, Album roka, Skladba roka, Videoklip roka a Richard Krajčo v kategórii Spevák roka). Krajčo bude navyše slávnostný program už po tretí raz moderovať. Štyri nominácie si vyslúžila skupina Toxique (Skupina roka, Objav roka, Album roka a Klára Vytisková v kategórii Speváčka roka). Priamy prenos z udeľovania cien odvysiela ČT1.

Bližšie informácie prináša oficiálna internetová stránka www.cenyandel.cz.

Anděl 2008 - nominácie:

Skupina roka

Kryštof - V Opeře

Tata Bojs - smetana

Toxique - Toxique



Spevák roka

Dan Bárta - Animage

Richard Krajčo - V Opeře

Jaromír Nohavica - Ikarus

Speváčka roka

Lenka Dusilová - Eternal Seekers

Ewa Farna - Blíž ke hvězdám

Klára Vytisková - Toxique



Objav roka

Tomáš Klus - Cesta do záhu(d)by

Toxique - Toxique

Marek Ztracený - Ztrácíš



Album roka

Michal Horáček: Ohrožený druh

Kryštof - V Opeře

Yvonne Sanchez - My Garden

Toxique - Toxique



Skladba roka

Airfare - Sorry Baby

Kryštof - Atentát

Marek Ztracený - Ztrácíš



DVD roka

Blue Effect - Live & Life

Chinaski - Naživo

Kabát - Corrida Live DVD

Vladimír Mišík & ETC + hosté - Archa 6.6. 2007



Videoklip roka

Bratři Ebenové - Folklóreček

Kryštof - Atentát

Wanastowi Vjecy - Lady Karneval

Zahraničný album roka

AC/DC - Black Ice

Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends

Duffy - Rockferry

Metallica - Death Magnetic

(sita)