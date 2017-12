Komédia celkom bez vtipu

Kamarátove dievča je film plný sexistických narážok a trápnych vulgarizmov.

21. mar 2009 o 0:00 Jakub Kudláč

Vzťahy lieči šokom. Dievčatá svojich klientov okúzli a pozve na rande, kde sa zachová ako kretén.

Howard Deutch nakrútil útvar, ktorý balansuje medzi bláznivou komédiu a romancou. To všetko naložil do sexistických vtipov a malých či väčších nekomických stupídností v podaní amerického komika Danea Cooka. Kto je Cookovým fanúšikom, film Kamarátovo dievča by nemal vynechať.

Tank (Dane Cook) má špeciálny typ vedľajšieho príjmu. Vždy, keď niektorý z jeho kamarátov upadne vo svojom vzťahu do problémov, či ho priateľka rovno opustí, najme si Tanka, aby situáciu zachránil.

Hrá sa na kreténa

Scenár tejto platenej priateľskej pomoci je prostý. Tank na dotyčné dievča zapôsobí a pozve ho na rande. Ona očakáva príjemnú večeru, citlivý rozhovor, dobré víno. On však namiesto galantnosti predvedie arzenál grobianstva, hrubosti, egoistickej mužskej domýšľavosti kombinovanej s neprijateľnými sexuálnymi návrhmi. Skrátka, večer premení na tú najhoršiu z mysliteľných schôdzok.

Ženy, vystavené zoči-voči takému stresu, reagujú rovnako. Po zistení, aké hrôzy striehnu v šírom svete plnom úchylných egomaniakov, sa vrhajú späť do náručia svojich nudných bývalých priateľov. Všetci sú tak spokojní.

Tank sa zahrá na kreténa (čo mu ide natoľko dobre, až divák uvažuje, či veci naozaj nie sú takými, akými sa zdajú byť), a vzťah smerujúci ku krachu je zachránený.

Obrat k romantike

Život by mohol plynúť ďalej v harmónii, keby sa Tankov najlepší priateľ Dustin (Jason Biggs) nešťastne nezaľúbil do svojej krásnej kolegyne Alexis (Kate Hudson). Nesmelý a citlivý chlapec Dustin, ktorý si kompenzuje nedostatok sociálnych väzieb údajne skvelou zbierkou pornografických filmov, pochopiteľne nedokáže zapôsobiť na Alexis prirodzeným šarmom. Požiada preto o pomoc verného priateľa Tanka. Vážny vzťah však Alexis práve nehľadá. Je ochotná siahnuť po akomkoľvek „nezáväznom" vzťahu - hoci aj s kreténom (v angličtine používajú pôvabnejší výraz asshole).

Na svete je tak katastrofa univerzálnych rozmerov. Zrada, láska, ďalšia zrada, a to všetko bez zmyslu pre humor a prekladané vulgarizmami. I keby sme autorom odpustili machistický pokrik, skutočným nešťastím tejto komédie je absencia vtipu. Od úbohých divákov sa v zámere dokonca chce, aby v rámci náhleho obratu k žánru romantickej komédie uverili, že hrdinovia majú citlivé a nežné vnútro. To sú ale veci.

Najlepším na filme Kamarátovo je preto výkon Aleca Baldwina v úlohe profesora Turnera - Tankovho otca. Vnáša doň aspoň kúsok nefalšovanej ľahkosti a šarmu. Bohužiaľ, z filmu, ktorý trvá hodinu a pol, má na to iba desať minút.