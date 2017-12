Festival v Cannes otvorí nový Pixar

Prvýkrát v histórii sa prestížna akcia začne projekciou animovaného filmu.

21. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA. Organizátori renomovaného filmového festivalu v Cannes potvrdili, že 13. mája premietnu najnovšie dielko od amerického štúdia Pixar/ Disney s názvom Up.

Zatiaľ ešte nepadlo definitívne rozhodnutie, či ho nasadia aj do súťaže, no nejde až o také neobvyklé rozhodnutie, ako by sa mohlo zdať. Už vlani totiž o Zlatú palmu, ktorá je hlavnou cenou festivalu, súťažil Valčík s Bašírom a Kung Fu Pandu ako ďalší animovaný film videli diváci v Cannes mimo súťažných sekcií.

Pixar má veľký úspech u divákov, aj u kritikov (zatiaľ posledný film Wall-E získal Oscara). Najnovší film z dielne tohto štúdia je opäť postavený pre niekoľko generácií publika a kombinuje najmodernejšie digitálne technológie s emocionálnym príbehom.

Jeho hlavným hrdinom je tentoraz staručký predavač balónov, ktorý si splní veľký životný sen. So svojím domom jedného dňa vzlietne a vydá sa spoznávať krásy divočiny v Južnej Amerike. Z pôvodne romantického výletu sa stane niečo iné, keď sa ukáže, že na palubu nezvyklého dopravného prostriedku sa podarilo neplánovane dostať aj ďalšiemu nadšencovi pre dobrodružstvá, ktorý má však iba osem rokov.

Režisérom je Pete Docter, ktorý už má za sebou jeden z pixarovských hitov Monsters, a.s. (2001). Up má v Amerike naplánovanú premiéru na koniec mája, do európskych kín by sa mal dostať začiatkom jesene.

Podľa oficiálnej webstránky Pixaru sa film bude v Cannes a v ďalších vybraných kinách premietať vo formáte Disney Digital 3-D.