Fero Hora vyberá: Začiatky Abby a ďalšie hity

Tentoraz sa vrátime v čase o 35 rokov, medzi hity číslo jeden v britskom rebríčku singlov v roku 1974. Pripomenieme si tri hitparádové jednotky z tohto obdobia, ktoré boli debutovou malou platňou interpreta. Sú to nahrávky skupín Abba a Rubettes i speváka menom George McCrae.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskog a Frida Lyngstad sa prvýkrát spoločne objavili na pódiu v novembri 1970 na koncerte v jednom podniku v Göteborgu. V roku 1973 sa už ako Abba uchádzali o účasť na Veľkej cene Eurovízie s pesničkou Ring Ring. Výberom neprešli.

O rok neskôr však už mali viac šťastia a skladba Waterloo reprezentovala Švédsko na tomto festivale v anglickom Brightone a zvíťazila. Táto rytmická, dravá kompozícia zbúrala tradíciu dominancie dramatických balád na popredných pozíciách eurovíznej piesňovej súťaže.

Americký soulový spevák George McCrae podobne ako Abba sa so svojím prvým singlom na britskom trhu dostal na najvyššiu priečku tamojšej hitparády. Tento rodák z Floridy začal pôsobiť na pop scéne v roku 1963 a to vo vokálnej skupine Jivin´ Jets. Výraznejšie úspechy však nedosiahol. Jeho čas prišiel až v roku 1974. Vtedy totiž nahral pesničku Rock Your Baby, ktorá sa stala jedným z prvých hitov disco éry 70. rokov.

Vznik skupiny Rubettes iniciovala v roku 1973 liverpoolska autorsko-producentská dvojica Wayne Bickerton – Tony Waddington. Skladbu Sugar Baby Love pripravovali Bickerton a Waddingtom pre súťaž o Veľkú cenu Eurovízie a mal ju spievať bývalý člen skupiny Move Carl Wayne, ale ten ju odmietol a to isté urobili aj členovia novorokenrolovej formácie Showaddywaddy. Pesnička nakoniec „prischla“ súboru Rubettes a jej členovia to iste neoľutovali.

My sme si ju v 70. rokoch mohli v podaní Rubettes vypočuť naživo na Bratislavskej lýre v športovej hale na Pasienkoch. A páchatelia sa po rokov vracajú na miesto činu. Rubettes totiž privítame na Pasienkoch 16. apríla v rámci akcie Back In The 70´s spolu so skupinami Glitter Band a Slade.

