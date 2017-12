Kryštof je česká skupina roka

Skupina Kryštof vyšla dvakrát v sobotu večer na pódium v pražskom hoteli TOP, aby si prevzala cenu akadémie populárnej hudby Anděl 2008.

22. mar 2009 o 0:54 TASR

Na sošku anjela premenili dve zo štyroch nominácií, prvenstvo získali v kategórii skupina roka aj skladba roka za pieseň Atentát. Piatu nomináciu mal líder skupiny Richard Krajčo v kategórii spevák roka, cenu od akademikov však získal Dan Bárta. Ten pozdravil divákov iba z videozáznamu, keďže je v týchto dňoch vo Švajčiarsku. Aby toho nebolo málo, Richard Krajčo bol aj hlavným moderátorom večera, sekundoval mu Aleš Juchelka.

V troch kategóriách bola nominovaná skupina Toxique, ktorá je na českej hudobnej scéne nováčikom. Len minulý rok vydala svoj debutový album. Jednu cenu, v kategórii objav roka, aj získali - navyše speváčka Klára Vytisková bola medzi troma nominantkami v kategórii speváčka roka, cenu si však odniesla Lenka Dusilová.

Z pódia ďakoval aj Marek Eben za cenu videoklip roka. Túto poctu získala pesnička Folklóreček v podaní bratov Ebenovcov z úspešného albumu Chlebíčky. Došlo aj na legendárne skupiny - Blue Effect a ich líder Radim Hladík si prevzal Anděla za DVD Live & Life.

Celkom tristo titulov na CD nosičoch vyšlo v Českej republike počas roku 2008. Do nominácie na album roka sa dostali štyri z nich: Kryštof v Opeře, skupina Toxique a ich rovnocenný debutový album, My Garden speváčky Yvonne Sanchez a autorský album Michala Horáčka s názvom Ohrožený druh. Ten napokon získal cenu album roka. Medzi speváčkami, ktoré na tomto albume spievajú, je aj Szidi Tobias. "Keď som počul prvýkrát album Szidi, bolo mi jasné, že toto bude raz nástupkyňa Hany Hegerovej. Je paradoxom, že dve najlepšie české šansoniérky sú zo Slovenska," povedal Michal Horáček.

V kategórii zahraničných albumov mal u českých poslucháčov najväčší úspech Viva La Vida Or Death And All His Friends skupiny Coldplay.

Desiatou cenou večera bol zápis do siene slávy a táto pocta pripadla skupine Katapult. Za cenu poďakoval Olda Říha a zároveň sa s ňou symbolicky podelil aj so spoluhráčmi, bubeníkom Toljom Kohoutom a basgitaristom Jiřím Šindelářom, ktorí sa na českú hudobnú scénu pozerajú už z muzikantského nebíčka. Zároveň poslal pozdrav všetkým fanúšikom s odkazom, že Katapult pokračuje ďalej.