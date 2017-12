Život podľa bratov Coenovcov

Novinka známeho dua zaujme premysleným príbehom a suverénnou réžiou.

23. mar 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Po vážnej náročnej dráme Táto krajina nie je pre starých, ocenenej vlani štyrmi Oscarmi a nominovanej na štyri ďalšie, nakrútili bratia Joel a Ethan Coenovci naoko ľahký, prostý, vtipný film.



Akoby len tak - pre odľahčenie, oddych, potechu seba a svojich verných nakrútili Coenovci svoj najnovší film. Po prečítaní spáľte nie je náročná, myšlienkovo bohatá dráma ani kultová zvláštnosť typu Big Lebowski. Nadväzuje skôr na rozmarnú gangsterskú komédiu Päť lupičov a stará dáma, tentoraz v štýle populárnych agentských trilerov, s občasným sprisahaneckým žmurknutím smerom k Hitchcockovi. A s mrazivým cynizmom Farga.

Trošku paródia, trošku metafora, kus Mizantropa, no predovšetkým poctivé filmárske remeslo. Najprv zaujme skvelé obsadenie, príjemné výkony hviezd hrajúcich so zjavnou pasiou, potom dobre premyslený kompaktný príbeh, napokon účelná a pritom úsporná kamera, všetko podporené dokonalou montážou a suverénnou réžiou.

Chcú len rýchlo zbohatnúť

Základom je skeptická a ironická myšlienka, že všetci sú hlúpi, sebeckí sviniari, odhodlaní na akúkoľvek špinavosť pre trochu vlastného prospechu. Analytik CIA Osbourne Cox je alkoholik, neschopný priznať si problém. Jeho manželka Katie sa zase chce čo najviac nabaliť na rozvode. Ich známy Harry Pfarrer je plytký sebecký slaboch posadnutý sexom. Podvádza manželku Sandy, spisovateľku detských kníh, zakaždým, keď sa vyskytne príležitosť. Ba čo viac - aktívne takéto príležitosti vyhľadáva prostredníctvom internetových zoznamiek. No i Sandy má svoje škaredé tajomstvá.

Chad Feldheimer a Linda Litzke pracujú vo fitnescentre. Okrem hlúposti, vlastnej všetkým postavám tohto filmu, ich spája aj vôľa zbohatnúť. Rýchlo, ľahko a bezprácne. Keď Cox príde o prácu, predstiera,že píše knihu pamätí.

Text sa v podobe počítačového súboru dostane do rúk manželke, jej rozvodovým právnikom a napokon i vydarenej dvojici z fitneska, ktorá Coxove výplody považuje za tajné (a cenné) dáta.

Kolotoč nepodarených podvodov, nedorozumení, omylov a zámen vyústi do krvavého finále, v ktorom sú zapletení agenti CIA, ruskí špióni, právnici, rozvodoví detektívi a dokonca i jeden bývalý gréckokatolícky

kňaz. Nikto z nich netuší, o čo ide, ale nikomu akoby to vôbec neprekážalo. Veci sa dejú. Do čerta s nimi!

Život je neľútostný

Film rámcuje efektným let kamery zo stratosféry až do detailu a späť. Ako keď mravenisko vidíme najskôr len ako malebnú kôpku ihličia, no čím viac sledujeme jeho obyvateľov, tým viac žasneme. Coenovci na postavy

Po prečítaní spáľte hľadia s rovnakým chladným odstupom. Len sem-tam do svojho filmového mraveniska štuchnú, aby vyvolali zábavný zúrivý chaos. Žiadne sympatie, žiadne porozumenie.

Poučenie? Život je hrozný, neľútostný, trpký a depresívny, ale ak ho beriete ako bláznivú komédiu, dá sa ako-tak vydržať. I vďaka filmom ako Po prečítaní spáľte.