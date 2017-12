Zostali iba bonmoty

Hoci Dürrenmatta považovali za klasika moderného divadla ešte za života, slovenské divadlo z jeho diela pozná iba fragmenty. Asi aj preto, že z jeho filozofických postojov a posolstievsme u nás v 60. rokoch hrali iba tie „pokrokové“ a po roku 1989 jeho t

23. mar 2009 o 0:00 Oleg Dlouhý

Prešovské Divadlo A. Duchnoviča siahlo po dosiaľ u nás neznámej hre Anjel prichádza do Babylonu. Dürrenmatt sa v nej v roku 1953 vysmieval z európskej spoločnosti.

Ironickým podobenstvom o bájnom Babylone prezentuje pochybnosti o budúcnosti ľudstva. Roky od vzniku komédie potvrdili oprávnenosť jeho skepticizmu. Vážne posolstvá formuluje s humorom a zveličením. Mnohé z nich až nápadne rezonujú s dnešnou realitou.



Bez polemiky

Režisér Jakub Nvota s dramaturgom a prekladateľom Valerijom Kupkom rozsiahly text zručne skrátili, množstvo postavičiek logicky pospájali a tak hru sprehľadnili. S autorovými zjavnými politickými a

spoločenskými narážkami nepolemizujú. Zásadnejšie vyložiť a hlavne aktualizovať text sa však neodvážili.



No bez interpretácie stráca päťdesiatročný text zákonite humor. A tak z mnohovrstevnatého filozofického diela zostalo iba niekoľko vtipov, rezonujúcich s dnešnou krízou - hospodárskou i morálnou. Podobenstvo predlohy sa výraznejšie nepremietlo ani do výtvarnej zložky. Rôzne prostredia predlohy zjednotil scénograf Štefan Hudák do jediného obrazu univerzálnej periférie.



Kostýmy Anny Simkovej divadelne dokresľujú hrdinov, na autorove historizujúce odkazy však nereagujú. Skladateľ Andrej Kalinka pracuje s chytľavými popevkami nezávisle. Inscenačný kľúč iné nepotrebuje, stačí čosi ako „world-etno".

Vízia bez Turoka

Herecký súbor DAD sme roky považovali za mimoriadne disponovaný. Odchodom dramaturga Vasiľa Turoka však stratil umeleckú víziu, ktorá jeho vnútornú mobilitu udržiavala. Divadlo dnes nemá interného dramaturga ani režiséra - inscenácie nevytvárajú vnútorné väzby. A to sa prejavuje aj stále zjavnejšej monotónnosti hereckej práce.



Prečo? Hosťujúci režiséri zväčša vychádzajú z overených protagonistov, spoliehajú sa na nich. Na obrodu tvorivého potenciálu im neostáva čas. A tak sme aj v najnovšej inscenácii svedkami rutinného výkonu celého ansámblu.



Každý z nich opäť hrá viackrát videné figúrky. Potom neprekvapí, že inscenácii chýba razancia predlohy, ale aj špecifický humor a rytmus. A na to sme v DAD neboli posledné roky zvyknutí.