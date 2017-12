V lete možno bude výročný Woodstock

Spoluzakladateľ legendárneho festivalu Woodstock z roku 1969 Michael Lang uviedol, že pri príležitosti 40. výročia podujatia by chcel usporiadať Woodstock, ktorý by bol čo najpriateľskejší k životnému prostrediu.

23. mar 2009 o 17:13 SITA

Okrem toho by sa naň neplatilo vstupné a konalo by sa niekde v okolí New Yorku rovnako ako pôvodný festival. "Mohli by na ňom vystúpiť formácie The Who, Crosby, Stills & Nash či muzikanti Joe Cocker a Carlos Santana, ktorí hrali na festivale už v roku 1969. Zároveň by som privítal účasť interpretov ako Steve Earle, Ben Harper, Red Hot Chili Peppers alebo Dave Matthews," povedal Lang v rozhovore pre magazín Billboard.

Poznamenal tiež, že istú konkurenciu Woodstocku by mohli zorganizovať aj na bývalom berlínskom letisku Tempelhof.

Originálny festival Woodstock sa uskutočnil 15. - 18. augusta 1969 na poli farmára Maxa Yasgura neďaleko mestečka Bethel v štáte New York. Podľa mnohých účastníkov mal atmosféru, ktorá sa už neskôr nezopakovala na žiadnom podobnom podujatí.

Vystúpilo na ňom mnoho veľkých osobností šesťdesiatych rokov ako Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane či už spomenutí Crosby, Stills & Nash. Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko výročných festivalov. Posledným bol Woodstock z roku 1999 s návštevnosťou 200-tisíc ľudí, ktorý sa ale skončil znásilňovaním, krádežami a rozsiahlymi požiarmi. Nepokoje na festivale vtedy vyvrcholili počas vystúpení skupín Red Hot Chili Peppers a Limp Bizkit.

