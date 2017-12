V Bratislave uvedú Woodyho Allena

Medzinárodný deň divadla oslávia študenti Divadelnej fakulty VŠMU premiérou divadelnej hry Woodyho Allena Boh.

24. mar 2009 o 13:22 SITA

BRATISLAVA.Medzinárodný deň divadla oslávia študenti Divadelnej fakulty VŠMU premiérou na svojej Malej scéne. V réžii Jána Luterána tam v piatok 27. marca o 19:00 uvedú hru Woodyho Allena Boh - príbeh o hľadaní zmyslu ľudskej existencie, existencie Boha a realite či fikcii divadla.

Tvorcovia pri inscenovaní využili prvky činohry, spevu a tanca. Divák sa zoznámi so skutočnými i vymyslenými osobami a spozná divadelné zákulisie a výdobytky najmodernejšej javiskovej techniky.

Woody Allen publikoval text Boh v roku 1975 spolu s hrou Smrť a inými krátkymi príbehmi v knihe Without Feathers (Bez peria). Dej sleduje cestu Herca a Autora, ktorí pátrajú po tom, či sú len hračkou v rukách niekoho iného alebo o sebe rozhodujú sami. Filozofickú pointu predstavenia vyjadruje presvedčenie nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho, ktorý situáciu človeka v modernom svete charakterizuje takto: ”Boh je mŕtvy. Boh zostáva mŕtvy! A my sme ho zabili! My všetci sme jeho vrahmi! Ako sa utešíme?”

Pôvodný text Woodyho Allena preložili Miroslava Čibenková a Jakub Nvota. O dramaturgiu sa postaral Miroslav Dacho, scénu a kostýmy vytvorili Zuzana Žabková a Lucie Mičíková, pod hudbu sa podpísal hosťujúci Jozef Chabroň.

V inscenácii si zahrajú Martin Šalacha, Marián Viskup, Karol Mišovic, Peter Brajerčík, Ivan Petro, Michal Režný, Peter Havasi, Andrea Sabová, Juraj Ďuriš, Miroslav Dacho, Mara Lukama, Ľubomír Vajdička, Csilla Tarr, Ivana Kubáčková, Ján Luterán a Martina Agricolová.