Al Foster navštívi Bratislavu

24. mar 2009 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskom Parku kultúry a oddychu vystúpi v pondelok 30. marca o 19:00 legendárny americký bubeník Al Foster. Spolu s ním sa na pódiu predstavia saxofonista Eli Degibri, klavirista Adam Birnbaum a kontrabasista Doug Weiss.

Al Foster sedí za bicími od desiatich rokov. Vyrastal v New Yorku, kde mu otec ako kontrabasista odhaľoval svet džezovej hry cez nahrávky Maxa Roacha. Počas svojej kariéry spolupracoval s hudobníkmi a kapelami ako Hugh Masekela, Ted Curson and Illinois Jaquet, Blue Mitchell, Lou Donaldson či Kai Winding. Od roku 1972 hrával so skupinou Milesa Davisa.

Ich spoločné koncertovanie a nahrávanie pokračovalo až do roku 1991, keď Miles Davis zomrel. „Nášho bubeníka Jacka de Johnetta som nahradil Alom Fosterom, ktorého som počul prvýkrát hrať v jednom klube na 95. ulici na Manhattane. Jeho hra ma dostala, mala nevídané grády a presne zapadla do našej kapely. Bolo to presne to, čo som hľadal. Al vedel hrať s kýmkoľvek a v pohode s ním držať tempo. Al Foster mal všetko, čo som od bubeníka potreboval,“ uviedol vo svojej autobiografii Miles Davis.

Mnohí hudobníci i kritici rešpektujú a uznávajú Ala Fostera pre jeho cit pre hru, dokonalé prispôsobenie sa spoluhráčom, čitateľný a charizmatický štýl. Foster veril v čistotu hudby a svojou hrou na bicie neustále posúva hranice kreativity.

Na spoluprácu si ho prizvali i ďalší vynikajúci hudobníci ako Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Chick Corea, Sam Jones, George Adams, Bill Evans, Mino Cinelu, Gil Evans, Sting, John McLaughlin, Joe Henderson, Ron Carter, Ray Brown, Joe Chambers, Bobby Hutcherson, Kenny Garrett, Dexter Gordon a mnohí ďalší. V súčasnosti spolupracuje s McCoyom Tynerom a Sonnym Rollinsom.