Chandler spravil z detektívky umenie

Detektívky, kriminálky, krváky - tieto žánre kedysi nikto nepovažoval za umenie a vyspelý čitateľ o takýto druh literatúry nezavadil ani len náhodou. Až kým neprišiel Raymond Chandler.

26. mar 2009 o 0:00 Dušan Taragel

Raymond Chandler so svojím kocúrom a fajkou. Táto zrejme najznámejšia Chandlerova fotografia ho predstavuje ako prototyp spisovateľa, sediaceho medzi knihami a premýšľajúceho nad tým, čo ďalšie napíše.

Spisovateľ, ktorý začal písať až v štyridsiatke (dovtedy bol finančným riaditeľom v ropnej spoločnosti) a svoj prvý román uverejnil ako päťdesiatročný v roku 1939.

Chandler skombinoval drsný svet zločinu s jazykom krásnej literatúry, obohatil ho o humor (legendárne sú bonmoty jeho postáv) a najmä vymyslel postavu súkromného detektíva Philipa Marlowa. Aj napriek tomu, že Chandler stihol napísať len sedem románov, stal sa jedným z najčítanejších autorov, jeho knihy boli veľakrát sfilmované a inšpirovali nekonečné množstvo ďalších autorov, z ktorých mnohí ho jednoducho napodobňovali alebo kopírovali.

Chandler sám žil zvláštny život - celý život bol závislý na alkohole, neustále sa sťahoval po celej Kalifornii a žil s manželkou, ktorá bola o neho o osemnásť rokov staršia. Po jej smrti (1954) zvýšil dávky alkoholu, napísal svoje posledné skvelé diela a napokon, práve pred päťdesiatimi rokmi (26. 3. 1959) zomrel.



Chandler na večierku v Londýne v roku 1958. Po manželkinej smrti začal Chandler často cestovať do Veľkej Británie. Kedysi tam strávil detstvo a študentské časy, na staré kolená sa tam chcel dokonca presťahovať. Zatiaľ čo v USA ho radili medzi priemerných spisovateľov, v Európe zažíval obrovskú slávu a chodil z večierka na večierok



Chandlerov najznámejší hrdina Philip Marlowe v podaní herca Humphreyho Bogarta. Film The Big Sleep (Hlboký spánok, 1946) patrí medzi najlepšie sfilmované Chandlerove romány a najmä vďaka nemu získal Bogart veľkú obľubu a zároveň si získal aj srdce svojej neskoršej manželky Lauren Bacallovej, ktorá s ním hrala.



Sfilmovať Chandlerove romány je veľmi ťažké - aj napriek tomu, že sa výborne čítajú a sú plné deja, všetko stojí a padá na hlavnom predstaviteľovi, ktorý by mal byť dostatočne drsný, cynický a zároveň aj vtipný a citlivý. V roku 1975 si zahral Marlowa aj herec Robert Mitchum (Farewell, My Lovely), na túto úlohu bol však pristarý - Marlowe má v knihách medzi 30 až 40, Mitchum ho hral ako ošúchaného päťdesiatnika