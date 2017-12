Kusturica sa po Maradonovi chystá na Pancha Villu

Naposledy sa Emir Kusturica ukázal s filmom o Maradonovi. Vyznal sa v ňom k láske k futbalu i k odporu voči imperializmu zároveň. V politických témach pokračuje, novú našiel v Mexiku.

25. mar 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Na koncertných pódiách má Emir Kusturica jeden zvyk. Tam stojí spolu so svojou skupinou No Smoking Orchestra, hrá na gitare a rozblázneným fanúšikom sa prihovára stále tou istou vetou, preslávenou filmom Casablanca: This is the beginning of a beautiful friendship. Toto je začiatok krásneho priateľstva.

Emir veľké priateľstvo naposledy nadviazal v Argentíne, keď nakrúcal dokument Maradona by Kusturica. A aj teraz ho to ťahá k južnejším častiam Ameriky, v hlave už má film o mexickej revolúcii.

Hrdina je už známy

Taká správa prišla z mexického mesta Guadalajara, kam si Kusturica prišiel po ďalšiu festivalovú cenu. Denník La Jornada odcitoval, čo namiesto ďakovnej reči povedal: „Pri takejto príležitosti sa zvyknú hovoriť všelijaké tie prázdne reči. Veľmi pekne ďakujem, alebo, som veľmi dojatý. Ja to nepoviem. Poviem, že sa práve chystám nakrútiť film v španielčine a že to bude príbeh o jednom z mojich idolov. Môj hrdina bude revolucionár Pancho Villa."

Správa neuvádza, čo mal v tej slávnostnej chvíli Emir Kusturica oblečené, hoci oblečenie prispieva k výnimočnosti jeho osobnosti. Keď hrá na koncertoch, vyberá si pohodlné tepláky. Keď nakrúcal s Maradonom a hral s ním futbal, obliekol si balónové nohavice a obul mokasíny. No a keď zas tento film prišiel prezentovať do Cannes, mal na sebe vojenské sako.

Aj v góloch je politika

A to sako si možno vybral vedome - aby ladil s tým, čo sa premietne na plátne. Ospevuje síce Maradonovu techniku a vraví, že sa nikdy lepší futbalista nenarodil. Ale robiť športový dokument v pláne nemal. Maradonov gól storočia má pre neho politický význam - vraj v tej chvíli zvíťazila svetová spravodlivosť. Pretože každý anglický hráč, ktorého Maradona v Mexiku 1986 obišiel, by sa dal prirovnať k jednému anglickému politikovi. Presnejšie, k anglickému imperialistickému politikovi. Margaret Thatcherovej alebo princovi Charlesovi.

Kusturica sa s Maradonom síce dohovorí len vďaka tlmočníčke, ale ich názorové súznenie je očividné. Diego sa napríklad vyznáva zo svojho odporu k Bushovi, vraví, že má na rukách krv. On sám má na ruke vytetovaného Che Guevaru - no a toho vraj obdivuje aj Emir.

Ako žije revolucionár

Dokument Maradona by Kusturica je teda jasne poznamenaný politickým názorom. Je to však najmä vzrušujúci a hlboký film, pretože rozpráva v osobných i spoločenských súvislostiach. Pancho Villa môže dopadnúť podobne.

Kusturica určite ocení jeho miesto v hľadaní mexickej identity, popíše jeho revolučné činy zo začiatku minulého storočia. Ak ho však zaujímalo Maradonove drogové peklo, zrejme bude za filmovú tému pokladať aj temné Panchove stránky. Píše sa o ňom predsa, že bol zločinec. Kradol dobytok, okrádal cestovateľov. A donucoval kňazov, aby ho zosobášili so ženou, s ktorou sa práve chystal stráviť prvú a poslednú noc.

Kusturica povedal: „Už som pochopil, aký je život revolucionárov a aké napätie vzniká medzi ideálmi a tým, čo sa im nakoniec podarí dosiahnuť." Jeho film sa bude volať Sedem priateľov Pancha Villu a šesťprstá žena. O hlavnej úlohe by mal uvažovať Javier Bardem.