Ďalšie zmeny v Rádiu_FM

Vedenie rozhlasu chce zdvojnásobiť počet poslucháčov Rádia_FM. Programové úpravy sa budú týkať hudby, relácií aj moderátorov.

25. mar 2009

BRATISLAVA. Zmeny vo vysielaní štvrtého okruhu verejnoprávneho Slovenského rozhlasu (SRo) Rádia_FM sa nekončia. Kontinuálne úpravy sa budú týkať hudby, relácií aj moderátorov. Programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj o tom spolu s riaditeľom Rádia_FM Dušanom Vančom informoval Rozhlasovú radu.

Výsledky mapovacej štúdie, ktorú si dal rozhlas vypracovať pre svoje rádiá v júli a auguste 2008, totiž ukázali potrebu rozšírenia hudobného formátu Rádia_FM. Na základe výsledkov prieskumu preferencií poslucháčov sa postupné zmeny v Rádiu_FM začali vlani v novembri.

“Začal sa meniť predovšetkým hudobný formát vysielania,“ povedal pre médiá Machaj. Zmena hudobného formátu však podľa neho neznamená príklon k strednoprúdovému vysielaniu. Má poskytnúť širší pohľad na hudbu, ktorá sa bežne nehrá v súkromných rádiách.

Úpravy sa týkali aj nastavenia slovného prejavu, jednotlivých špeciálnych relácií. Zmeny sa nekončia, budú pokračovať. Rádio_FM musí reagovať, nie je konzervatívna stanica, ktorá by vysielala pre konzervatívnych poslucháčov, skôr naopak, mala by reagovať na okamžité zmeny potrieb a očakávania poslucháčov, dodal programový šéf rozhlasu.

Na programové úpravy vysielania Rádia_FM zatiaľ reaguje “len ultraortodoxné jadro poslucháčov, ktoré sa vyjadrovalo vždy ku všetkému na fórach a reaguje mierne podráždene,“ povedal pre médiá riaditeľ Rádia_FM Dušan Vančo. Pre neho je však popri tejto skupine dôležitá aj takzvaná mlčiaca väčšina.

Podstatou zmien je stabilizovať rádio a ponúknuť ho trošku širšiemu publiku, pričom Dušan Vančo zmeny nepovažuje za markantné, ale za kontinuálne, ktoré sa dejú od vlani. Týkajú sa najmä fungovania rádia, poslucháčov sa dotkli posuny či zrušenie niektorých relácií. Ďalej sa bude testovať hudba a profesionalizovať práca s hudbou a hudobnou databázou. Rádio_FM podľa Vanča nebude obdobou rakúskeho rádia FM4. Dôvodom je iný kultúrno-historický vývoj v posledných desaťročiach a tiež chýbajúce centrum kultúrneho, aj alternatívneho diania, akým je v Rakúsku Viedeň.

Podľa výsledkov mapovacej štúdie Rádio_FM v lete 2008 počúvalo približne 80 tisíc poslucháčov. To chce vedenie rádia zmeniť. Podľa Machaja už do konca tohto roka chcú dosiahnuť počúvanosť približne 120 tisíc poslucháčov, teda dostať sa nad dve percentá počúvanosti. Do konca budúceho roka chcú získať až 150 tisíc poslucháčov.

Machaj si však uvedomuje, že Rádio_FM nie je typ rádia, ktoré sa dá hodnotiť výlučne podľa prieskumov počúvanosti, keďže poskytuje aj rad služieb cez internet. Zároveň upozornil, že údaje o počúvanosti sa zbierajú v prieskumoch, ktoré skúmajú aj iné oblasti, napríklad záujem o nákup rôznych tovarov. Tieto typy prieskumov nemusia byť pre poslucháčov rádia typu Rádio_FM zaujímavé, nemusia chcieť sa na nich zúčastniť.