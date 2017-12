Moby vystúpi na Sázavafeste

25. mar 2009 o 8:38 SITA

BRATISLAVA. Hlavnou hviezdou tohtoročného Sázavafestu bude americký hudobník Moby. Ako informoval spravodajský portál iDNES.cz, svoje šieste vystúpenie v Českej republike Newyorčan odohrá 31. júla.

Festival v Kácove potrvá od 30. júla do 2. augusta. Na štyroch hudobných scénach Sázavafestu sa predstavia aj ďalší zahraniční interpreti: z britských ostrovov pricestujú Freak Power, Grooverider a Fabio, z Francúzska Speed Caravan, z Holandska Gathering, Švajčiarsko zastúpia The Kitchenettes a ďalšími americkými účinkujúcimi budú New York Ska-Jazz Ensemble.

Za domácu "jednotku" označili organizátori na stránke festivalu J.A.R., ktorí tento rok oslavujú dvadsiate výročie vzniku. Vystúpia aj Dan Bárta & Illustratosphere, Monkey Business, Chinaski, Support Lesbiens, Polemic, Sunshine, 100°C, Blue Effect, Clou, Indy & Wich, Jiří Schmitzer, Kamil Střihavka, Marek Ztracený, Michal Pavlíček, Mňága a Žďorp, Ohm Square, Plexis, Post-It, Prague Ska Conspiracy, The Prostitutes, PSH, Psí vojáci, Skyline, Southpaw, Sto zvířat, Švihadlo, Tereza Černochová, UDG, United Flavour, Visací zámek, Vladimír 518, Wohnout, Xavier Baumaxa. Predstaví sa aj nový divadelný projekt Michala Horáčka Kudykam.

Organizátori Sázavafestu pre fanúšikov pripravili aj dve jarné klubové akcie. 4. apríla sa v pražskom klube Abaton bude konať Jarní Sázavefest v rytme ska a reggae, na ktorom vystúpi aj slovenská skupina Polemic. Fanúšikovia "tanečnej a gitarovej scény" si prídu na svoje 21. apríla na tradičnom Warm Upe v Lucerna Music Bare.