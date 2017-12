Zomrel bubeník Uriel Jones

Vo veku 74 rokov v utorok zomrel americký bubeník Uriel Jones. Hudobník, ktorý pôsobil v nahrávacej spoločnosti Motown Records, v nemocnici podľahol komplikáciám po infarkte.

25. mar 2009 o 13:39 SITA

Jones bol posledným žijúcim bubeníkom štúdiovej kapely známej ako Funk Brothers. Podľa švagrinej Leslie Coleman prekonal infarkt v polovici februára a zdalo sa, že jeho stav sa zlepšuje. Minulý utorok sa mu však znovu pohoršilo a zomrel v Oakwood Hospital & Medical Center v Dearborne, v štáte Michigan.

Uriel Jones hral napríklad v skladbách Cloud Nine, I Can't Get Next to You, či Ain't Too Proud To Beg skupiny Temptations, What Becomes of the Brokenhearted Jimmyho Ruffina. Do Motownu nastúpil v roku 1964 po tom, ako absolvoval turné s Marvinom Gayom. Spolu s ním nahral skladby Ain't That Peculiar, I Heard it Through the

Grapevine alebo Ain't No Mountain High Enough. Hlavným bubeníkom Motownu bol Benny Benjamin, no Jones a Richard "Pistol" Allen prevzali jeho miesto, keď bojoval s drogovou závislosťou.

Benjamin zomrel ako 43-ročný v roku 1969. Allen ako 69-ročný v roku 2002 podľahol rakovine krátko po dokončení dokumentárneho filmu o Funk Brothers s názvom Standing in the Shadows of Motown. Úspešná snímka v réžii Paula Justmana svetu v roku 2003 pripomenula "zabudnutých štúdiových hudobníkov", skupina vyrazila na svetové turné a získala dve ceny Grammy. I keď sa na nahrávkach Motownu vystriedalo množstvo muzikantov, film sa sústredil len na trinástich z nich, pričom piati z nich už v tom čase nežili.