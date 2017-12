Filmové premiéry týždňa

Líbáš jako Bůh, Monštrá vs. votrelci, Ukrutne šťastní, Česká RAPublika

26. mar 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Líbáš jako Bůh

Réžia: Marie Poledňáková



V najnovšej romantickej filmovej komédii Marie Poledňákovej hrá Kamila Magálová sympatickú a obetavú, rozvedenú stredoškolskú profesorku. Žije viac problémami svojich blízkych, ako vlastnými. Až kým sa nezoznámi s lekárom záchrannej služby Františkom. Nečakaná vášnivá láska musí prekonať mnoho komplikácií. Na filme s režisérkou spolupracovali mladí filmári a plejáda českých filmových hviezd.



Monštrá vs. votrelci

Réžia: Rob Letterman



Hoci digitálne animovaných filmov s mimozemskou háveďou a superhrdinami je ako maku, tento je úplne iný. Animovaná sci-fi komédia Monsters vs. Aliens priamo vznikala v štúdiách DreamWorks pre kiná, umožňujúce projekciu s priestorovým efektom.

Je to paródia na staré béčkové sci-fi filmy, vtip, bláznivosť, bizarných hrdinov a zapamätateľné šťavnaté výroky.





Ukrutne šťastní

Réžia: Henrik Ruben Genz



Spisovateľ Erling Jepsen vo svojom románe s ironickým názvom Ukrutne šťastní opísal skutočný kriminálny prípad z močaristého Jutska. Policajt Robert je za trest prevelený z Kodane do mestečka Karrild. Pri vyšetrovaní prípadu domáceho násilia v rodine surovca Jorgena neodolá jeho manželke Ingerlise. Film využíva prvky čierneho humoru, grotesky i žánrového klišé. Minulý rok zvíťazil v Karlových Varoch.





Česká RAPublika

Réžia: Pavel Abrahám



Celovečerný dokumentárny debut Pavla Abraháma približuje českú hiphopovú subkultúru. Autor postavil troch popredných českých interpretov Huga Toxxxa, Jamesa Colea a Oriona do vopred pripravených situácií. Stretajú sa napríklad s profesorkou lingvistiky, s rómskymi deťmi, suchopárnou matrikárkou, Hanou Hegerovou, členmi spolku Slovo a hlas pred rodným domom Josefa Jungmanna.