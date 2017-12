Nové CD a DVD

Ska2tpnics, Buddy Holly, Starsailor, Pet Shop Boys, Marianne Faithfull

26. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Ska2tonics: Toto ti zachutí

EMI 2009



Aj keď pod ska si väčšina ľudí na Slovensku predstaví Polemic, jestvujú aj ďalšie kapely, ktoré sa venujú tomuto slnečnému hudobnému štýlu. Napríklad zostava Ska2tonics, ktorá sa dokopy dala pred desiatimi rokmi a pôvodne chcela hrať punk. Možno preto na ich druhom albume Toto ti zachutí cítiť tie občasné ozveny rokenrolu. Stále to však je príjemné poskakovanie.

Buddy Holly: Story

Universal 2009



V čase päťdesiateho výročia smrti rokenrolového pioniera Buddy Hollyho vychádzajú nanovo jeho najznámejšie pesničky. Popritom sa na trhu objavil zaujímavý dokumentárny film Buddy Holly Story, ktorý zachytáva jeho významnú, ale krátku hudobnú dráhu. Tento spevák, skladateľ a gitarista toho veľa nestihol, ale dokázal ovplyvniť ďalšie generácie vrátane The Beatles.



Starsailor: All The Plans

EMI 2009



Starsailor sú pomerne úspešnou skupinou, ktorá si môže povedať, že ako posledná zo svetových kapiel spolupracovala s legendárnym producentom Philom Spectorom. Partia z Wiganu vydáva nový piaty album All The Plans, na ktorom sa neodchyľuje od britského gitarového rocku, zmiešaného s klasickým pesničkárstvom. Bonusom albumu je ďalšie akustické CD so siedmimi pesničkami.



Pet Shop Boys: Yes

EMI 2009



Brtiské synthi-popové duo sa rozhodlo osláviť 25 rokov vydávania albumov najlepším spôsobom. Vydaním novej radovky Yes, na ktorej sa kapela Neila Tennanta a Chrisa Lowa vracia po experimentoch k priamočiarej popovej hudbe. Svoju ruku k dielu pridal produkčný tím Xenomania, ktorý dnes stojí za úspechom rôznych umelých hviezdičiek, ale aj legendárny gitarista Johnny Marr.



Marianne Faithfull: Easy Come, Easy Go

Universal 2009



Legendárna britská speváčka Marianne Faithfull vydala jeden zo svojich najlepších albumov. Easy Come, Easy Go je súborom duetov so zaujímavými postavami svetovej hudobnej scény. Faithfull si vybrala svoje obľúbené piesne a zaspievala si napríklad s bývalým milencom Keithom Richardsom, Antony Hegartym alebo Jarvisom Cockerom.