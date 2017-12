Mutant. Keď sa kríži pop a underground

Dubstep – kedysi undergroundový žáner elektronickej tanečnej hudby – dnes otriasa klubmi po celom svete a z ničoho nič si našiel svoju cestičku aj na americkú komerčnú scénu.

26. mar 2009 o 15:17 (mouj)

BRATISLAVA. Dubstep – kedysi undergroundový žáner elektronickej tanečnej hudby – dnes otriasa klubmi po celom svete a z ničoho nič si v týchto dňoch našiel svoju cestičku aj na americkú komerčnú scénu. Na jednej strane sú producenti, ktorí progres smerom k mainstreamovým poslucháčom vítajú, na strane druhej sú tí, ktorých hlavným cieľom je posúvať dopredu predovšetkým svoju hudbu. Dvaja z nich sa predstavia v sobotu 28. marca v bratislavskom Subclube.



Eleven Tigers a Hyetal sú mená, ktoré možno veľa nehovoria ani bežným návštevníkom klubov v Londýne, ale už teraz sú poprednými osobnosťami dubstepovej scény považovaní za producentov, ktorých čaká sľubná budúcnosť. Na Slovensku sa so svojimi progresívnymi setmi predstavia v čase, kedy komunitou najvernejších priaznivcov dubstepu otriasa zaujímavá „hip-hopovo dubstepová aféra“.

Keď sa v priebehu roka 2006 z najnovšej britskej undergroundovej vlny (napomohol tomu najmä právom oslavovaný eponymný debut Buriala) stalo najväčšie celosvetové hnutie na klubovej scéne, mnohí tvrdili, že jedinečnosť dubstepu ako žánra veľmi rýchlo vyprchá. O tri roky neskôr možno povedať, že dubstep je, čerpajúc inšpiráciu a vplyvy z celého spektra nielen elektronickej a klubovej hudby, každým rokom silnejší, pestrejší a stále plný nápadov. Navyše nie je len inšpirovaný, ale aj sám inšpiruje...



Na jednej strane to je čerstvý počin s názvom Snoop Dogg Millionaire – slovná hračka, ktorá okrem mena jej hlavného aktéra naznačuje aj to, že táto vec je určená masám. Skladba, ktorá sa internetom šíri už od 18. marca, by mala oficiálne vyjsť na Snoopovom pripravovanom albume Malice in Wonderland.

Pýtate sa, čo s tým má dubstep? Podmazom pre Snoopove gangsterské „money-makin“ rýmy, prednášané charakteristickým flegmatickým hlasom, je ťažkotonážny beat milovanej a nenávidenej dubstepovej hymny Eastern Jam od (drum&bassového) dua Chase & Status. To, že táto neobvyklá spolupráca predstaví dubstep ešte väčšiemu počtu ľudí ako svojho času Burial, je neodvrátiteľné - veď okrem hlasu jednej z najväčších ikon hip-hopu obsahuje aj vokál indickej speváčky Tanvi Shah z oscarového soundtracku k filmu Milionár z chatrče.

Skeptici na dubstepových fórach teraz hovoria o konci „éry“ a o tom, že takáto komercializácia „dubstep zabije“. Poprední dubstepoví dídžeji a producenti však majú jasno. Odkazujú, že toto je len začiatok – v týchto dňoch sa údajne dokončuje mixtape kolaborácií najväčších dubstepových producentov s ďalšími hviezdami amerického hip-hopu.

Na druhej strane súčasného dubstepového spektra – ak chcete, nazvite to kľudne underground – sú však desiatky talentovaných producentov, ktorí doň prinášajú čerstvý vietor a dušu. Neustále rastúce množstvo inovátorov, ktorým sa darí vytvoriť si vlastný charakteristický a unikátny zvuk, a ktorí pri produkcii nie sú obmedzení žiadnymi pravidlami, zaužívanými postupmi či nahrávacími zmluvami.

Hyetal.

Dubstep robia jednoducho preto, lebo ho považujú za vhodnú platformu na vyjadrenie svojich nálad a pocitov. Do tejto kategórie patrí aj dvojica producentov, ktorých na Slovensko pozvali organizátori akcie MOSH. Punkovo-metalový názov vyjadruje zameranie na hudbu, ktorá má návštevníkom akcie spôsobiť „pogovanie v hlave“.



Jokubas Dargis, ukrývajúci sa za umeleckým menom Eleven Tigers, v súčasnosti v Londýne študuje hudobné technológie a jeho tvorba je mozaikou emócií. Zároveň patrí medzi najzaujímavejšie jednočlenné projekty, ktoré hrajú dubstep naživo. Dídžej a producent Hyetal si získava fanúšikov vďaka jedinečnej produkcii, v ktorej sa prelínajú vrstvy „mikro-perkusií“ a elektrizujúce melódie i harmónie. Ak sa raz Snoop Dogg rozhodne spraviť dubstepový love song, Hyetal bude správna voľba.

Eleven Tigers a Hyetal sa predstavia v bratislavskom Subclube v sobotu 28. marca. Podujatie začne o 22:00. Napriek slabému Zákonu na ochranu nefajčiarov sa organizátori pokúsia počas celej noci udržiavať fajčiarov pri výkone svojej potreby na čerstvom vzduchu. Za to, že odznie Snoop Dogg Millionaire však neručia.