Metafyzika paviánov, skladovanie syrov, pletenie. Najčudnejšie knihy roka

Budúcnosť nádob na čerstvé syry, metafyzika opíc, a nudizmus v duchu pletených svetrov. O tomto píšu najzvláštnejšie knihy roka 2008.

27. mar 2009 o 12:25 (tasr, reuters)

LONDÝN. Víťazom súťaže o najnezvyčajnejší titul knihy za rok 2008 sa stala kniha Svetové vyhliadky na 60-miligramové nádoby na krémový syr v rokoch 2009-2014 (The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais) od autora Philipa M. Parkera. Informoval o tom dnes britský časopis The Bookseller.

"Fromage Frais", čo vo francúzštine znamená "čerstvý syr", v každoročnej súťaži porazil diela ako Metafyzika paviánov (Baboon Metaphysics), Postranná konzultácia hrubého čreva (Curbside Consultation of the Colon) a Vyzliekajte sa a pleťte štýlovo (Strip and Knit with Style).

Podľa internetového kníhkupectva Amazon.com stojí Parkerova kniha neuveriteľných 795 dolárov. Webstránka neposkytuje žiadny náznak o obsahu diela, jeho doručenie však trvá dva mesiace. "Som nadšený, že verejnosť ignorovala perverznosti ... a premenila chladiaci box zo supermarketu na Petriho misku literárnej inovácie," uviedol organizátor každoročnej ceny.

Za Parkerovu knihu hlasovalo 32 percent z 5034 účastníkov súťaže na webstránke theBookseller.com. Jedným z horúcich kandidátov boli aj Metódy monitoringu korózie (Techniques for Corrosion Monitoring). Metafyzika paviánov skončila na druhom mieste s 22 percentami hlasov a Postranná konzultácia hrubého čreva získala s 18 percentami hlasov tretiu priečku.

Cenu vymysleli v roku 1978 na Frankfurtskom knižnom veľtrhu s cieľom pobaviť čitateľov. Odvtedy nadobudla veľkú popularitu.

Minuloročným víťazom a zároveň knihou s najnezvyčajnejším názvom za posledných 30 rokov sa stalo dielo Poštári na gréckom vidieku a ich pečiatky (Greek Rural Postmen and Their Cancellation Numbers).