Dylan si pripomína obľúbenú hudbu

Legendárny americký pesničkár v tichosti pripravil nový album, s ktorým sa vrátil do minulosti.

28. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik

Prekvapivo a k radosti fanúšikov sa médiami prevalila správa, že slávnemu americkému pesničkárovi Bobovi Dylanovi vychádza koncom apríla nový album s názvom Together Through Life.

BRATISLAVA. Najnovšia nahrávka Boba Dylana má desať pesničiek a vznikla v tichosti vlani na jeseň v Los Angeles. Podľa magazínu Rolling Stone šiel Dylan do štúdia pôvodne nahrať pieseň pre film My Own Love Song, ale zvuk a okolnosti ho inšpirovali natoľko, že nakoniec nahral celý album.

Nebola to kačica

Prvé diskusie sa objavili už v zime po tom, čo Dylanov životopisec Michael Gray zverejnil, že 68-ročný spevák nahral nové veci. Väčšina fanúšikov však reagovala s odstupom, pretože už niekoľkokrát v histórii sa objavili „zaručené" informácie o Dylanových albumoch, ktoré sa ukázali ako novinárske kačice.

Existenciu prekvapivej novinky nakoniec potvrdil magazín Rolling Stone. Podľa prvých recenzií si ho Dylan produkoval sám a znie oveľa drsnejšie ako jeho predchodca Modern Times z roku 2005. Together Through Life vraj vychádza zo zvuku vydavateľstva Chess Records, ktoré preslávili rokenrolové a bluesové platne z 50. a 60. rokov.

Pre stránku boddylan.com to potvrdil aj samotný majster: „Majú podobný zvuk. Vyplynul z toho, ako sme hrali. Takto znejú moje obľúbené albumy od Chess Records a Sun Records. Páči sa mi ich nálada, sila a napätie. Každú pieseň cítite v sebe, dýcha s vami. Je tam v hlave ako bolesť zubov."

Jeden z albumov roka?

V rozhovore Dylan dodal, že nové pesničky znejú romantickejšie, ale kritici pripomínajú, že z textovej stránky pokračujú v temnejšom trende posledných nahrávok. „Je to silná práca človeka, ktorý vidí dnešný svet strachu, konformity a odľudštenia. Pesničky však znejú veľmi pôsobivo, pretože sú silné a majú švih. Bude to určite jeden z albumov tohto roka," napísal magazín Mojo.

Zaujímavosťou je, že vo všetkých skladbách dominuje zvuk akordéonu, na ktorý hral David Hidalgo z americko-mexickej partie Los Lobos. Okrem sprievodnej skupiny sa na nahrávaní podieľali aj gitarista Mike Campbell a klávesista Benmont Tench z The Heartbreakers Toma Pettyho. Obaja s Dylanom spolupracovali naposledy na ich spoločnom turné v polovici 80. rokov.

Dylan je v súčasnosti na európskom turné, ale okolitým krajinám sa tentoraz vyhne. Aspoň sa môžeme tešiť, že v novinových stánkoch sa dá lacno kúpiť DVD Don't Look Back, slávny dokument filmára D. A. Pennebakera, ukazujúci Dylanove sólové turné v polovici 60. rokov, v ktorom vystupujú aj Donovan alebo Joan Baezová.