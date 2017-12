Fero Hora vyberá: Čo ste nepočuli o Holandsku

Cuby & the Blizzards, Shocking Blue, Golden Earring. Objavujte hudbu s legendárnym dídžejom Ferom Horom.

27. mar 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

Po dlhšom čase opäť dostáva priestor v našej relácii holandská scéna. Od prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia sa v rôznych oblastiach modernej populárnej hudby presadil aj v celosvetovom meradle celý rad interpretov z krajiny veterných mlynov a tulipánov.

Našu ponuku začíname s príspevkom bluesovej skupiny Cuby & the Blizzards. Pätica hudobníkov s týmto menom začala svoju kariéru v roku 1964. V roku 1967 koncertoval Cuby & the Blizzards bodoval v holandskej Top 20 so singlom Distant Smile. Táto skladba znela i v pražskej Lucerne na Československom beatovom festivale v roku 1968.

video //www.sme.sk/vp/8664/

Na rade je najznámejšia holandská skupina prvej polovice 70. rokov Shocking Blue. Vznikla v roku 1967 a do roku 1973 sa z jej platní minulo na celom svete 13 a pol milióna exemplárov. Jej vedúcou osobnosťou bol gitarista, vokalista a skladateľ Robbie van Leeuwen a ozdobou speváčka so zvonivým hlasom Mariska Veres. Veľký celosvetový hit Shocking Blue - skupiny, ktorá bola i u nás na Bratislavskej lýre - s názvom Venus, sme už v našej relácii mali. A tak si dnes pripomenieme jej druhý miliónový úspech Mighty Joe.

video //www.sme.sk/vp/8665/

V období 60. rokov začala svoje pôsobenia i holandská rocková skupina Golden Earring. Bolo to v roku 1961 a jej meno znelo Golden Earrings. Spoluhláska „s“ z názvu zmizla v roku 1969, v ktorom sa objavil i prvý medzinárodný úspech tohto súboru Eight Miles High. Tak sa začalo obdivuhodné ťaženie „Zlatej Náušnice“. Doma mala viac ako 40 hitov a vydala viac ako 30 zlatých a platinových albumov. Postavenie medzinárodnej superstar však získala skupina Golden Earring zásluhou pesničky Radar Love v roku 1973.

video //www.sme.sk/vp/8666/

Fero Hora vyberá je pravidelná relácia TV SME. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok od 20:00.