28. mar 2009 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Komediálna skupina Monty Python pripravuje dokument, ktorý nakrútia pri príležitosti 40. výročia začiatku vysielania ich legendárnej televíznej šou Monty Python's Flying Circus.

Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin sa po prvý raz spoločne objavili na televíznych obrazovkách BBC 5. októbra 1969. DVD s názvom Monty Python: Almost The Truth (The Lawyer's Cut) bude obsahovať rozhovory s piatimi členmi zoskupenia a archívne zábery zo života Grahama Chapmana, ktorý zomrel na rakovinu v roku 1989 vo veku 48 rokov.

"Je to dokument, o ktorom som vždy dúfal, že uzrie svetlo sveta. Niečo kompletné, ucelené a také pravdivé, že sa na to nebudem môcť pozerať," citovala internetová stránka Aceshowbiz.com Terryho Jonesa. Nahrávku doplnia aj o interview s komikmi Russellom Brandom, Stephenom Merchantom, Eddiem Izzardom, Danom Aykroydom a Steveom Cooganom, spevákom Bruceom Dickinsonom, hercom a muzikantom Jeffom Bridgesom, hercom a režisérom Timom Rothom a zakladateľom spoločnosti Playboy Enterprises Hughom Hefnerom.