Českú hymnu rapuje aj Hana Hegerová

V slovenských kinách je nový dokument Česká RAPublika.

30. mar 2009 o 17:00 Miloš Krekovič

Never nikomu nad tridsať, zaprisahávala sa mládež v 60. rokoch. Dnes je to inak. Orion, James Cole a Hugo Toxxx sú českí raperi, ktorých mladí berú aj keď tridsať už mali. V celovečernom dokumente Česká RAPublika to táto trojica roztočila – spolu s Hanou Hegerovou. Tá si s nimi zarapovala aj v novej verzii národnej hymny.

Sociológov film poteší

Režisér Pavel Abrahám svoju Českú RAPubliku nakrútil ako svojrázny experiment. Sociológov poteší, možno o to viac, že úloha pokusného králika v ňom nie je pevne daná.

Raz je ním trojica raperov, potom zase starší občania, s ktorými debatujú. Je tu profesorka lingvistiky, ktorá vážne rozoberá ich texty, aj úradníčka na matrike, ktorá vôbec ne?dokáže pochopiť, prečo sa niekto chce oficiálne volať Hugo Toxxx.

Trailer k filmu:

Kritici už film prirovnali k snímkam Michaela Moora či dokumentu Český sen. Aj tu sú totiž zábavné situácie čiastočne inscenované.

Režisér Abrahám na webovej stránke filmu píše o tom, ako ho inšpiroval spisovateľ Robert Musil. „Veľmi presne opísal nedôveru, s ktorou sa ľudia pozerajú na iných ľudí, žijúcich mimo ich vlastného okruhu. Napríklad futbalista považuje klaviristu za nepochopiteľnú a menejcennú bytosť, a platí to aj naopak.“

V subkultúrnom gete sú hiphoperi králi. Ale čo ak z neho vyjdú von? Pavel Abrahám chcel tieto rôzne svety premostiť.

Úloha to bola ťažká. Na jednej strane predsudky o arogantných mládežníkoch so zlatými reťazami na krku, bez úcty ku škole a histórií. Na druhej strane obraz suchých akademikov, v horšom prípade pokrytcov, pre ktorých je nadávka stelesneným zlom. Mal to byť ostrý, generačný konflikt. Ibaže ten sa vo filme nekoná.

Z predstaviteľov českého rapu sa totiž vykľujú sympatickí, vzdelaní tridsiatnici. Ctia Bukowského aj Hrabala a k staršej dáme, akou je Hana Hegerová, sa správajú tak galantne, ako sa len dá. Klasickým hudobníkom objasňujú techniku scratchingu, dokonca sa na Karvinú vyberú loviť detské talenty.

Isteže, môže to byť len póza strúhaná pre kamerou. Predsudky však búra, a to je podstatné.

Knedlo, vepřo, rap

Dokument ukazuje, že „českosť“, stelesnená Hradčanmi, vepřom, knedlom, zelom a hudobný prejav, dovezený z cudziny, sa v českej kotline znášajú. Nakoniec, slovníky národných obrodencov sú nadávok plné. A odborníci sa vo filme zhodli na tom, že pôdu hiphoperom pripravil už František Gellner a dekadenti.

Pred desiatou v televízii Českú RAPubliku neuvidíme. Práve ju však hrajú naše kiná a koncom apríla by mala vyjsť na DVD.