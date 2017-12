Amerika si znovu kupuje platne

V hudobných obchodoch v USA sa objavuje čoraz viac platní a čoraz viac mladých záujemcov o ich kúpu.

NEW YORK. Že dnes berú dlhohrajúce platne za srdce vari len pár nostalgických zberateľov a nepostrádateľné sú iba pre dídžejov, ktorí ich používajú na mixovaniu hudby? A že pre všetkých ostatných sú kedysi také cenené LP platne vraj iba muzeálne kusy, alebo dokonca len nepotrebné haraburdie? To všetko už neplatí.

Nejde len o nostalgiu

Podľa agentúry Nielsen SoundScan, ktorá pred pár dňami zverejnila porovnanie úspešnosti hudobných nosičov na americkom trhu, sa podiel čiernych vinylových kotúčov zvýšil o 89 %, kým cédečká a iTunes naopak poklesli o 14 %. Samozrejme, 1,88 milióna predaných LP platní pri celkovom pomere k 360 miliónom cédéčiek je stále obrovský rozdiel, ale aj tak neobyčajné zvýšenie dopytu odborníkov prekvapilo.

Preto pátrajú po tom, čo nových záujemcov do obchodov s platňami prilákalo. „Starší si ich kupovali do zbierok. Ale teraz k nám začali húfne chodiť aj mladí ľudia,” konštatuje predavač v obchode Bleeker Bobs v New Yorku.

Jeho kolega z Academy Records neďaleko známej budovy, ktorú Newyorčania nazývajú „žehlička“, ponúka vysvetlenie tohto javu: „Určite mladí prišli na to, ako super znie muzika na LP platni.” Na príjemnejšom zvuku a väčšej hĺbke tónov v porovnaní s cédečkom sa zhoduje väčšina predajcov aj fanúšikov.



Počúvanie platne je ako čítanie knihy alebo obdivovanie umenia v múzeu.

Augie Viscocchi, skupina The Hard Lessons

Prirodzene, že si za kvalitný zvuk musí zákazník priplatiť. V porovnaní vyjde CD v priemere na 13,98 dolára, iTunes dokonca iba na 9,99 dolára, za elpéčko je nutné vytiahnuť z vrecka až 16,98 dolára.

Hudobníci sa rýchlo prispôsobili. Taký Eminem s každým novým albumom vydáva aj edíciu LP platní. A pridávajú sa k nemu aj rockoví kolegovia ako sú Metallica alebo napríklad Mötley Crue. Pre Augieho Viscocchiho z chicagskej skupiny The Hard Lessons je „počúvanie platne ako čítanie knihy alebo obdivovanie umenia v múzeu. Preto náš najnovší album budeme vydávať aj na LP platniach,“ povedal rocker po svojom newyorskom koncerte.

Ako a čo sa predáva

Zatiaľ čo agentúry prišli na stúpajúcu predajnosť platní prostredníctvom štatistík, biznisu pomohol aj prechmat jedného sezónneho brigádnika, ktorý omylom pre veľkú newyorskú sieť Fred Meyer objednal album Accelerate od R.E.M. na LP nosičoch. Niektorí obchodníci si dodávku nechali a vyložili do regálov. Aké bolo ich prekvapenie, keď platne prakticky za jediný deň zmizli.

Odvtedy sa každá platňa najprv dva mesiace testuje v niekoľkých štátoch USA, a až potom prichádza ako skutočná ponuka. Na podobný systém už nabehol jeden z najväčších reťazcov Best Buy. Elpéčky pravidelne ponúka aj internetový gigant Amazon. Ten s nimi obchoduje už trinásť rokov, ale jeho obraty sa tiež zvýšili až v posledných mesiacoch.

A aké elpéčka sa predávajú najviac? Zo starých nahrávok je v TOP 10 Abbey Road od Beatles, ktorej sa vlani predalo 16­tisíc kusov. Na samej špici je britská skupina Radiohead s albumom In Rainbows, ktorú si odnieslo vyše 25­tisíc zákazníkov.

Aj na ďalších priečkach sa striedajú evergreeny s najnovšími nahrávkami, čo prezrádza, že aj súčasná generácia naozaj prišla na chuť starému dobrému vinylu.