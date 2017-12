Ďalšia džezová legenda v Bratislave

Al Foster patrí medzi najznámejších bubeníkov na svete. Hral po boku väčšiny džezových hviezd, dnes si zahrá v bratislavskom PKO so svojou skupinou.

31. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Dokáže sa dokonale, skoro až telepaticky prispôsobiť spoluhráčom, jeho štýl je čitateľný a charizmatický. Je neuveriteľne všestranným bubeníkom a jeho rytmické postupy sa objavujú od bebopu až po jazz-rock.

Takéto superlatívy pri mene Al Foster už napísali a stále píšu kritici. Že nepreháňajú, dokazuje aj impozantný zoznam hviezdnych muzikantov, s ktorými si tento americký bubeník počas svojej kariéry už stihol zahrať. Čítať ho znamená pripomenúť si mnohé podstatné kapitoly v dejinách džezu od 60. rokov po súčasnosť.

Posúďte sami: Cannonball Adderley, Thelonious Monk, Herbie Hancock, Dave Holland, Chick Corea, Bill Evans, Branford Marsalis, John Scofield, Gil Evans, John McLaughlin a mnohí ďalší (medzi nimi napríklad aj Sting). A, samozrejme, špeciálne treba pripomenúť Milesa Davisa, ktorého skupinu začal poháňať spoza bicích už od roku 1972.

„Nášho bubeníka Jacka de Johnetta som nahradil Alom Fosterom, ktorého som počul prvýkrát hrať v jednom klube na 95. ulici na Manhattane,“ spomínal vo svojej autobiografickej knihe Miles Davis. „Jeho hra ma dostala, mala nevídané grády a presne zapadla do našej kapely. Bolo to presne to, čo som hľadal. Al vedel hrať s kýmkoľvek a v pohode s ním držať tempo. Al Foster mal všetko, čo som od bubeníka potreboval.”

Slová legendárneho muzikanta a novátora museli čerstvého člena jeho kapely určite potešiť. Dnes už je Al Foster dávno sám žijúcou džezovou legendou, na ktorú sa tiež stále chodí nielen pozerať, ale aj počúvať.

Do Parku kultúry a oddychu v Bratislave dnes prichádza so svojou vlastnou formáciou, v ktorej mu sekunduje saxofonista Eli Degibri, pianista Adam Birnbaum a hráč na kontrabas Doug Weiss. Začiatok koncertu je o 19.00 h.