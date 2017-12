Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom

30. mar 2009 o 17:29 SITA

BRATISLAVA. Po októbrových koncertoch v Košiciach a Bratislave sa na Slovensko v roku 2009 vráti bývalá speváčka symfonickej metalovej skupiny Nightwish Tarja Turunen.

Sopranistka pochádzajúca z krajiny tisícich jazier tentoraz vystúpi 24. júna o 19:00 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Koncert v Žiari nad Hronom bude jediným, ktorý rodáčka z mestečka Kitee odohrá v roku 2009 na slovenskom území. Tridsaťjedenročná Fínka s mrazivým hlasom predstaví fanúšikom skladby zo sólového albumu My Winter Storm (2007), ale i piesne, ktoré vznikli počas jej pôsobenia v kapele Nightwish ako Nemo či Passion and the Opera.

Turunen sa počas pôsobenia v skupine Nightwish v rokoch 1996 až 2005 preslávila po celom svete. Po odchode z kapely sa jej však naďalej darí, s albumom My Winter Storm, v ktorom spája symfonické, operné a rockové prvky, získala zlaté a platinové ocenenia vo viacerých európskych krajinách (Fínsko, Rusko, Maďarsko, Česká republika). Prvý singel z tohto albumu, skladba I Walk Alone, sa stala i hymnou nemeckej majsterky sveta v boxe Reginy Halmich pre jej posledný zápas v kariére. Úspešné boli aj nasledujúce single Die Alive a Enough.

Informáciu zverejnila agentúra EPG Rock On!