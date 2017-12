Filmové obludy v troch rozmeroch

Animované monštrá chcú zabávať každého, čo sa im aj darí.

1. apr 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Ak sa do našich kín dostáva film, o ktorom je známe, že vznikal pre sály, umožňujúce projekciu s priestorovým efektom, spozornieme a začneme byť opatrní. Ešte donedávna to znamenalo, že atraktívnosť „plastického" obrazu maskovala slabý scenár a zlú realizáciu.

Keď sa na bežnom plátne čaro tretieho rozmeru stratilo, zostávali málo nápadité, nudné hlúposti. Animovaná sci-fi komédia Monsters vs. Aliens obstojí aj v bežných kinách. Je však pravda, že v 3D jej to pristane viac.

Odkazy na slávne sci-fi

Autormi námetu a režisérmi sú Conrad Vernon a Rob Letterman, spolutvorcovia digitálne animovaných snímok Shrek 2 a Príbeh žraloka. Tentoraz prichádzajú s typickou rodinnou zábavou, ktorá je prístupná aj pre predškolákov, ale bez toho, aby odrádzala starších. Nezakladá sa na obracaní rozprávok a legiend naruby ako Shrek, ale ani na diskotékovom podkladaní sa dorastencom ako Príbeh žraloka. Naň sa ponáša najmä hrou so žánrovými klišé.

Príbeh žraloka bol parafrázou mafiánskych drám, Monštrá vs. Votrelci sú parafrázou lacnej ľudovej vedeckej fantastiky. Nájdeme tu veľa odkazov na slávne sci-fi filmy, často zoskupených do nových dôvtipných celkov.

Potom sa stredobodom stáva príbeh skupinky čudných bytostí - monštier, povolaných do boja proti mimozemským agresorom. Bláznivý vedec s hlavou švába, nahlúply živý sliz, ryboopica a obrovská larva v sprievode dievčiny Susan, ktorá v deň sobáša zmutovala do obrej veľkosti.

Zábava bez sentimentu

Rafinovanejšiu, pestrofarebnejšiu, koncentrovanejšiu a zároveň i cynickejšiu hru so starými šestákovými románmi a filmami žánru science fiction nám už pred trinástimi rokmi predviedol Tim Burton v komédii Mars útočí! Ba väčšie nároky na divácky intelekt kládli i Muži v čiernom.

Monštrá vs. Votrelci nechcú byť skvelou zábavou pre hŕstku kultivovaných fanúšikov či iba pre dospelých. Chcú zabávať každého - a darí sa im to. Bez podkladania sa, takmer bez fekálneho humoru či erotických podtextov, bez didaktizovania, ale i bez novôt, posolstiev či sentimentu. Nie náhodou známy americký kritik Roger Ebert ocenil snímku ako „pravdepodobne najkomerčnejší titul roka".

Škoda, že naše kiná ju uvádzajú v 2D i v 3D verziách len so slovenským dabingom. Ten je vítaný, príjemný a kultivovaný, no určite by bolo zaujímavé v kine si vychutnať, ako sa v pôvodnom znení s postavami pohrali hollywoodske hviezdy Reese Witherspoon, Hugh Laurie, Renée Zellweger či Kiefer Sutherland.