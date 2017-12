Čakajú nás Green Day, Neil Young, Iggy Pop aj Depeche Mode

Veľkú úrodu nových albumov sľubuje táto jar. O niektorých sa vedelo už dávnejšie, ale objaví sa aj zopár takých, ktoré vznikli pod rúškom utajenia.

BRATISLAVA. Po U2 a ich novinke No Line On The Horizon sa v máji objaví ďalší z najočakávanejších albumov tohto roka. Je ním 21st Century Breakdown od neopunkových Green Day. Táto trojica bodovala pred štyrmi rokmi so svojím eposom American Idiot, opisujúcim s dešpektom bushovskú Ameriku.

Aj ich nový album bude viac opera ako obyčajná kolekcia pesničiek. Spevák Billie Joe Armstrong povedal, že ich novinka bude cez piesne opisovať príbeh mladého amerického páru, vyrovnávajúceho sa so svetom po Bushovi a súčasnou finančnou krízou.

Džezmen a filozof Iggy

O novom a neočakávanom albume Together Through Life Boba Dylana sme už písali. Do kategórií prekvapujúcich nahrávok patrí aj novinka od punkového génia Iggy Popa. Ten po smrti gitaristu Rona Ashetona z domovskej skupiny The Stooges zmenil radikálne kurz.

Na jeho novom albume Préliminaires nebudú žiadne gitary. Spevák na svojej stránke totiž vyhlásil, že ho už unavujú gitarové skupiny a v súčasnosti počúva džez a blues.

Pri písaní nových pesničiek dodal, že sa nechal inšpirovať francúzskym spisovateľom Michelom Houellebecquom a svojím psom - maltézskym pinčom, ktorého vyhlásil za kráľa všetkých psov.

Nestáva sa často, že keď Neil Young ohlási termín vydania nového albumu, tak budú jeho fanúšikovia šomrať. Tí sú už niekoľko mesiacov nastavení na jeho prvý diel archívov, ktoré sa mali objaviť v marci. Kanadský pesničkár namiesto nich nakoniec ohlásil vydanie nového albumu Fork On The Road a svoju desaťdiskovú kolekciu raritných nahrávok z ranej kariéry odložil na leto.

Fork On The Road je zaujímavý tým, že je celý venovaný ekologickému projektu Lincoln Volt, zaoberajúcemu sa alternatívnymi pohonnými látkami.

Tweedy vraj urobil najlepší album

O kapele Wilco sa právom hovorí ako o najlepšej súčasnej americkej skupine. Partia okolo songwritera Jeffa Tweedyho nedávno domixovala nový bezmenný album, ktorý by sa mal objaviť na prelome mája a júna. Oproti predchádzajúcemu pesničkárskemu Sky Blue Sky sa opäť vydala experimentálnejším smerom.

Isté je, že sa na albume objaví duet so speváčkou Feist You and I. Podľa Tweedyho je to najlepší album, aký skupina vo svojej histórii nahrala.

Ben Harper nikdy svojou čierno-bielou hudbou nevalcoval hitparády, ale patrí medzi najrešpektovanejších pesničkárov, čo v hudbe spája soul s folkom. Tentoraz rozpustil svoju sprievodnú kapelu The Innocent Criminals a založil novú - Relentless7. S ňou sa na novom albume White Lies for Dark Times vydáva drsnejším rockovým smerom.

Americana podľa Costella

Britský legendárny pesničkár Elvis Costello je už roky fascinovaný Amerikou. Skvelý songwriter sa po dlhšom čase spojil s producentom T-Bone Burnettom a obaja dali dohromady nový album Secret, Profane & Sugarcane, akúsi poctu štýlu „americana".

Album je pozoruhodný aj tým, že na ňom hrá kapela, ktorá vytvorila niekoľkými Grammy ocenený Raising Sand Roberta Planta a Alison Kraussovej.

Jack White je v posledných rokoch jedným z najusilovnejších hudobníkov. Nielenže vedie dve skupiny The White Stripes a Raconteurs a píše bondovky, ale popri tom stíha založiť ešte ďalšiu kapelu. Volá sa The Dead Weather a ide o akúsi alternatívnu superskupinu, v ktorej hrajú členovia Kills, Raconteurs a Queens Of The Stone Age. Na ich debutovom albume Horehound si White odložil gitaru a zahral si na bicie.

Na svoje jarné vydanie čakajú aj ďalší pozoruhodní umelci: Black Eyed Peas, Bob Mould, Grizzly Bear, Lady Sovereign, Depeche Mode, Conor Oberst, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Eminem. alebo Dave Matthews Band.