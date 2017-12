Huba prinesie Amadea. Hru o hre s Bohom

31. mar 2009 o 17:13 SITA

BRATISLAVA. Slávnu inscenáciu anglického dramatika Petra Schaffera o skladateľovi Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi uvedie v sobotu a nedeľu Slovenské národné divadlo (SND). Inscenáciu pripravuje na javisku Historickej budovy SND režisér Martin Huba.

Naposledy na národných doskách režíroval v roku 2006 pre Operu SND - paradoxne Mozartovu Figarovu svadbu. Amadeus má veľký divadelný úspech, jeho filmovú verziu v réžii Miloša Formana ovenčilo osem Oscarov. Podľa Hubu divákov priťahuje privátna a silná téma ľudskej priemernosti, ale aj nezodpovedaná otázka, či s nami Boh hrá čistú hru a sme obete alebo protežanti. "Sú také kruté témy, o ktorých sa neodvážiš porozprávať ani s pánom Bohom, musíš ich len precítiť. Divadelný priestor to dovoľuje," povedal na dnešnej tlačovej konferencii Huba.

Podľa dramaturgičky Dariny Abrahámovej rieši Schafferova inscenácia aj večnú tému morálnej zodpovednosti za talentovaných géniov. Uprostred deja stojí Mozart (Ondrej Kovaľ), ktorého talent je tŕňom v oku súčasníka a konkurenta Antonia Salieriho (Martin Huba). Napriek tomu, že má Salieri viac spoločenského uznania ako Mozart, deprimuje ho, že nedokáže zložiť nič z toho čo Mozart.

Pre Kovaľa to nie je jednoduchá úloha - okrem hereckého hrania musí zvládať aj hru na klavíri. "Je to náročné, pretože hrám na veľmi starom klavíri z čias, keď Bratislavu navštívil Salieri a klávesy sa stláčajú len do polovičky," hovorí Kovaľ. Huba obsadil do predstavenia aj ďalších mladých hercov. Mozartovu Manželku Konstancu si zahrajú hosťujúce Alena Ďuránová zo Štátneho divadla Košice a Milena Minichová z Komorného divadla v Martine.

Pre časté uvádzanie sa Schaffer vracia k svojej hre pomerne často a neustále ju prerába. Napísal jej osem odlišných záverov, v SND uvedú posledný. Striktne lipne na podmienkach inscenovania. V pôvodnom texte si neželá výraznejšie škrty a osobne preferuje práve poslednú verziu záveru.