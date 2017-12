Texty slovenských piesní sa zmenili

Uplynulých 40 až 50 rokov slovenskej populárnej hudby je poznačených tým, že texty začali písať básnici a divadelníci, ktorí dávali textom básnický rozmer.

31. mar 2009 o 17:48 SITA

BRATISLAVA. V rozhovore pre agentúru SITA to dnes povedal básnik, esejista, prekladateľ a textár Ján Štrasser.

Je jedným zo šestice textárov, ktorým vyšla kniha v edícii Slávne texty slávnych piesní. Každá kniha má veľkosť CD a obsahuje výber 20 známych a niekoľkých bonusových textov. Ku každej knihe je priložené aj CD so skladbami. Okrem Štrassera sú autormi textov Boris Filan, Daniel Hevier, Milan Lasica, Kamil Peteraj a Ľuboš Zeman.

Z diela Borisa Filana sa v knihe nachádzajú napríklad texty Smrtka na pražskom orloji, Ak nie si moja alebo Neviem byť sám. Medzi textami Daniela Heviera sú aj pesničky Reklama na ticho, Krátke lásky, Líška, Druhá možnosť či Koleda z periférie. Hevier sa ako jediný z textárov objaví na CD aj ako interpret, keď so skupinou Rendezska-SK rapuje v skladbe Nedaj si miesto.

"Zistil som, že rap, to je taká súčasná poézia, že možno starí štúrovci by písali rapy, keby dnes žili," žartoval Hevier na dnešnom krste edície v bratislavskom Štúdiu L+S. Milan Lasica vybral do zoznamu hity ako Do batôžka, Čerešne, Sťahovaví vtáci, Balada o štyroch koňoch alebo skladbu Môj sen, ktorú na CD spieva Ladislav Chudík.

Medzi najznámejšie skladby Kamila Peteraja sa dostala napríklad Balada o poľných vtákov, Pocta Majakovskému alebo Úsmev. Ján Štrasser vybral na zoznamu skladieb niektoré svoje "srdcovky" - napríklad Zažni, Tvár v zrkadle alebo Strom šiel domov. Zo skladieb Ľuboša Zemana sa do užšieho výberu dostala aj Žuvačka za uchom, Kamarátka nádej alebo Kaskadér.

Ako dnes povedal Ján Štrasser, texty piesní populárnej hudby sa za uplynulých 50 rokov zmenili. "Mnohé majú od literárnej kultúry veľmi ďaleko. To ale neznamená, že ľudia ich nemajú radi. Ľudia ich majú radi, spievajú si ich, kupujú sa," vysvetlil. "Kráľ a pán je ten poslucháč a ten človek, ktorý si kúpi CD," dodal.