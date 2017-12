Riaditeľa Opery SND vyberú zo štyroch uchádzačov

Do druhého kola výberového konania na post riaditeľa Opery Slovenského národného divadla postupujú štyria uchádzači.

1. apr 2009 o 9:54 SITA

BRATISLAVA. Ďalší dvaja podľa hovorkyne SND Zuzany Golianovej nesplnili podmienky. Druhé kolo výberového konania sa uskutoční 7. apríla.

Do súťaže sa prihlásili ľudia z interného aj externého prostredia SND a tiež zo zahraničia. Všetci kandidáti poslali prihlášky načas. „Ak pôjde všetko dobre, do konca mesiaca apríl by mala mať Opera SND nového riaditeľa,“ uviedla Golianová. Hovorkyňa nechcela prezradiť mená adeptov, ani či sa o vedenie opery zaujíma aj dočasne poverený riaditeľ Pavol Smolík.

Vedenie divadla otváralo obálky a posudzovalo splnenie podmienok v piatok 27. marca. Dohliadala na to deväťčlenná komisia, ktorej predsedal člen Umeleckej rady SND Jaroslav Blaho, podpredsedom bol člen Rady SND Peter Kováč. Osobné pohovory s komisiou absolvujú kandidáti v druhom kole 7. apríla.

Generálna riaditeľka SND Silvia Hroncová vypísala výberové konanie na miesto riaditeľa Opery SND 20. februára. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 20. marca. Museli predložiť koncepciu riadenia a rozvoja národného operného súboru na ďalších päť rokov a konkretizovať svoju umeleckú víziu a predstavy o prevádzkovom zabezpečení Opery SND. Hroncová od budúceho šéfa opery požadovala aj skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami.

Aktuálne je vedením Opery SND od 8. decembra 2008 poverený dramaturg, režisér a pedagóg na VŠMU Pavol Smolík. Funkciu dočasne prevzal po odchode Gabriely Beňačkovej. Medzinárodne uznávaná operná speváčka šéfovala súboru od 15. júla. Riaditeľkou opery sa stala po dirigentovi Oliverovi Dohnányim, ktorý v tejto funkcii vydržal len rok, podobne ako jeho predchodca Peter Mikuláš.