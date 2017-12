Rolling Stones idú na Slovensko

Legendárna britská kapela si prvýkrát vo svojej histórii zahrá aj u nás. SME to potvrdila usporiadateľská agentúra.

1. apr 2009 o 16:00 (kul)

BRATISLAVA. Rolling Stones prídu na Slovensko. SME to potvrdila usporiadateľská agentúra, ktorá si však neželá byť menovaná. Známi rokenroloví dinosauri tento rok plánujú celosvetové turné k 45. výročiu od svojho prvého singlu. Turné však kapela pripravovala rok a preto sa naň vydá až teraz.

7. júla 1963 totiž nahrali skladbu Come On od Chucka Berryho. Skladba debutoval na 21. mieste v anglickom hudobnom rebríčku.

Skupina okolo Micka Jaggera by mala vystupovať na bratislavskom futbalovom štadióne Interu. Pôvodne sa uvažovalo o slovanistickom Tehelnom poli, štadión však nespĺňa podmienky, ktoré kapela požaduje.

Kapela na koncerte sľubuje svoje najväčšie hity.

Navyše, predbežne sa špekuluje, že na celosvetovom turné by sa ako ich predskokan mohol predstaviť Johnny Depp so svojou vzkriesenou kapelou The Kids. Depp s nimi hrával v osemdesiatych rokoch, no kapela sa nikdy výraznejšie nepresadila.

Johnny Depp. FOTO - TASR/AP

Johnny Depp sa už v minulosti vyjadril, že obdivuje člena Rolling Stones, gitaristu Keitha Richardsa. Ten mu dokonca poslúžil ako predobraz k slávnej filmovej postave kapitána Jacka Sparrowa vo filmovej sérii Piráti Karibiku.

Ešte pred samotným koncert rokenrolovej superhviezdy by mal Slovensko navštíviť manažment kapely. Ten dohodne s usporiadateľmi technické náležitosti koncertu. Technika kapely sa totiž presúva vo viacerých kamiónoch. Len v jednom z nich sú biele uteráky, neperlivé vody z Fidži, vitamíny a energetické nápoje.

UPOZORNENIE: Tento text je fikcia.