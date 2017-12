Vetroplach a Tomáš Sloboda idú na turné

Skupina Vetroplach a bývalý frontman skupiny Le Payaco Tomáš Sloboda so svojou skupinou Sounds like this vyrážajú na spoločné klubové turné s názvom 1+1 tour, ktoré bude mať zastávku v 9 slovenských mestách.

1. apr 2009 o 15:57 BRATISLAVA.

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Vetroplach sa po takmer ročnej pauze vracia na scénu s novým materiálom, ktorý v súčasnosti skladá a aranžuje striedavo na chalupe v Krpáčove a vo svojej škúšobni. Bezprostredne po turné začne nahrávať spolu s producentom Marekom Rakovickým (Lavagance) svoj tretí album, ktorý vyjde v septembri. Na klubových koncertoch chce predstaviť niektoré novinky, ale aj aktuálny singel Ty mi budeš rozumieť, ktorý od marca exkluzívne rotuje na Rádiu_FM. Bratislavská skupina, ktorej členovia pôsobia aj v kapelách Diego a Billy Barman, funguje od roku 2002 a má na konte dva albumy: Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany (2004) a Unisex (2006), ktorý produkoval práve Tomáš Sloboda. Vetroplach je víťazom autorskej súťaže hľadajúcej popové hviezdy Coca-Cola Popstar v roku 2004. Tomáš Sloboda je bývalý frontman dnes už neexistujúcej pomaly kultovej kapely Le Payaco. Debutoval svojim sólovým albumom Sounds like this v roku 2007. Rovnaký názov nesie aj jeho sprievodná kapela, s ktorou prvýkrát vystúpil na festivale Pohoda v júli 2008. Zostava Sounds like this je poskladaná zo známych osobností bratislavskej hudobnej scény: gitaristi Peter Dudák (Hex) a Juraj Podmanický (Billy Barman, Cliché), basák Martin Andráš (Kukuspit) a bubeník Teo Heriban (Autodrom, Dorota Nvotová band). V súčasnosti spevák, skladateľ, multiinštrumentalista, hudobný producent a vášnivý cestovateľ pracuje na nových veciach, ktoré plánuje nahrať a vydať tento rok. Ochutnávkou z nového materiálu je jeho zatiaľ posledný singel v Rádiu_FM s názvom Need of love. VETROPLACH / TOMÁŠ SLOBODA

Sounds like this 1+1 tour 17.4. Banská Bystrica / Červený Rak 18.4. Dolný Kubín / 77 24.4. Bratislava / Randal 25.4. Trenčín / Lúč 28.4. Nitra / Naozzay 30.4. Žilina / Smerr Pub 1.5. Martin / Kocka 2.5. Ružomberok / Relax 7.5. Prievidza / Diwadlo