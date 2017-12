Na český festival prídu Arctic Monkeys, The Kooks a Underworld

Organizátori českého hudobného festivalu Rock for People potvrdili ďalšie mená interpretov, ktorí sa predstavia na tomto hudobnom podujatí.

1. apr 2009 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Organizátori českého hudobného festivalu Rock for People potvrdili ďalšie mená interpretov, ktorí sa 4. - 6. júla predstavia na 15. ročníku najoceňovanejšieho českého hudobného podujatia. Účasť na festivale situovanom na letisku v Hradci Králové potvrdili britské kapely Arctic Monkeys, The Kooks, Hadouken! a Underworld.

"Snažili sme sa na Rock for People doviesť to najlepšie z aktuálnych prúdov v súčasnej hudbe. The Kooks niekomu môžu znieť ako retro nadväzujúce na Oasis a pekne sa doplnia s minuloročnými Kaiser Chiefs. Naopak Hadouken! kombinujú v hudbe najrôznejšie podoby fenoménu internetu a kultu počítačových hier. Arctic Monkeys sú naším splneným snom. Rock for People si vybrali ako jeden z mála koncertov v strednej a východnej Európe, čo je pre nás pocta.

Navyše by mohli okrem najväčších hitov predstaviť aj pesničky z nového albumu, ktorý sa už chystá v štúdiu,“ komentoval výber na oficiálnej stránke podujatia dramaturg festivalu Petr Fořt. "Underworld zapadajú presne ako pred rokom Massive Attack do línie veľkých hviezd syntetickej hudby. Keďže sa obaja jej členovia aktívne venujú i grafickému dizajnu, určite pôjde aj o pastvu pre oči," doplnil ho kolega Michal Thomes.

Spomenuté štyri kapely z britských ostrovov sa pridali k už potvrdeným zahraničným interpretom ako Placebo, Ska-P, Bloc Party, Static-X, Gogol Bordello či Therapy? Českú scénu zastúpia osvedčené festivalové kapely ako Divokej Bill, Chinaski, Skyline, Sto Zvířat, Sunshine, Visací Zámek, Vypsaná fiXa alebo Wohnout. Slovensko bude reprezentovať spevák Meky Žbirka a nitrianska kapela Horkýže Slíže.

