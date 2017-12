Tento Che mával rád krv

V našich kinách je od dnes film Che: Revolúcia. Je to prvá časť diptychu Stevena Soderbergha.

2. apr 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Veľké udalosti sú zrejme poskladané z maličkostí. Sila Soderberghových filmov o Che Guevarovi je preto nenápadná, hľadať ju treba v druhých plánoch.

Jedna pozoruhodná otázka odznie hneď na začiatku. Americká novinárka s intelektuálskym výrazom a účesom na spôsob Marilyn sa pýta: Aký je odkaz kubánskej revolúcie? Ten, čo by jej aj mohol odpovedať, si však najprv musí pomaly a poriadne potiahnuť z cigarety.

A vzápätí ho režisér Steven Soderbergh odstrihne. Takže ak by mal niekto o odpoveď záujem, môže si ju sformulovať sám. Bude mať na to štyri hodiny a osemnásť minút, a nie jeden film, ale rovno dva.

Už nie je Fuser, už bojuje

Toho muža s cigaretou sme nedávno v kinách videli, keď sa premietali Motocyklové zápisky. Bol to ešte mladý Ernesto Guevara. S jedným kamarátom a svojím chlapčenským zmyslom pre dobrodružstvo prešiel celú Južnú Ameriku. Filmové roadmovie sa končilo symbolickou scénou: Astmatik Ernesto (vtedy ešte nemal prezývku Che, volali ho Fuser) skočil do studeného jazera a tvrdohlavo sa ho pokúšal preplávať. Na jednom brehu bola tanečná zábava, on chcel prísť na ten druhý, kde ho čakali a povzbudzovali malomocní pacienti.

Walter Salles nakrúcal Motocyklové denníky podľa rovnomennej Che Guevarovej knižky, a bol pri tom dosť presný. Che však svoj denník predsa len ukončil inak. Keď dopisoval poslednú kapitolu, myslel na revolúciu a myslel na ňu až so zvieracím odhodlaním. Písal: Cítim, ako sa mi rozťahujú nozdry, ako si vychutnávajú pach krvi, pušného prachu a nepriateľovej smrti. Moje telo sa pritom krúti, je pripravené bojovať.

No a Soderbergha, toho zaujímalo práve to slovo bojovať. Zaujímal ho Che so zbraňou, výcvik a vojna v lese. Najprv na Kube, potom v Bolívii.

Che vie zmeniť názor

Filmy Che: Revolúcia a Che: Guerrilla mali premiéru minulý rok v Cannes. A bolo tam jasne cítiť, ako z nich publikum zostalo zaskočené. O tom, že Benicio Del Toro je v hlavnej úlohe skvelý, asi nikto polemizovať netúžil. Prekážať im muselo niečo iné. Možno nečakali, že dlho chystaný a ohlasovaný projekt nebude vyčerpávajúco komplexný. Že v ňom nebudú veľké emócie ani veľká akcia, zápletky, vyvrcholenia a rozuzlenia. Možno nečakali, že z neho nebude trčať žiaden veľký odkaz.

Hm. Tieto filmy ozaj nenapĺňa mladícky idealizmus Motocyklových zápiskov ani kritický postoj k tomu, čo po kubánskej revolúcii nasledovalo.

Vystupujú v nich mladí chlapci, ktorí prosia Che Guevaru, aby s ním mohli zostať, objavia sa v nich aj protestanti na ulici a juhoamerickí politici, ktorí Che Guevaru prosia, aby ich do svojho boja nezaťahoval.

Soderbergh by mohol politizovať i polemizovať viac, pri scénach z OSN alebo z televízneho rozhovoru s blonďavou novinárkou má k tomu aj celkom pekne našľapnuté. Lenže pre neho je rovnako pútavá a dôležitá kopa malých drobností, aj keď ich komponuje len nenápadne, akoby do druhého plánu. Napríklad keď Che odmietne služby televíznej maskérky, ale o pár sekúnd ju predsa len zavolá späť.

Víťazí aj prehráva

Aj teraz bol Soderbergh zároveň kameramanom (v titulkoch je ako Peter Andrews) a aj teraz sa ukázalo, aký je jeho talent. Z tých napohľad maličkostí vznikli strhujúce a hypnotizujúce zábery - pomaly z nich vyplynie, akú povahu Che mal, čím opantával a kde robil chyby. Je z nich zrejmé, že svätil vzdelanie a solidaritu, a nepopierajú, že ho nezastavili žiadne obete, ani vtedy, ak nimi bol ľudský život. Vidno, že ho viedlo pár základných princípov, a vidno, že nebol politikom. A že jeho predstava o revolúcii znamenala víťazstvo i prehru zároveň.

Oddnes je v našich kinách Che: Revolúcia, premiéra druhej časti Che: Guerilla zatiaľ nie je naplánovaná. Je to škoda, že ich neuvidíme pokope. Patria k sebe, sú ako nenápadný dialóg a pekne si v ňom navzájom, jeden na druhý odpovedajú. Aby Che odpovedal na úvodnú otázku o odkaze kubánskej revolúcie, pritom nie je podmienkou.