Nové filmy

Francúzsky zločinec, štylizovaný filmový komiks, ilegálne preteky áut a vojna neviest.

2. apr 2009 o 0:00 (aš)

Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg

Réžia: Jean-François Richet



Pokračovanie filmovej adaptácie pamätí najpopulárnejšieho francúzskeho zločinca 20. storočia Jacquesa Mesrina nakrúcal scenárista a režisér Jean-François Richet spolu s prvým filmom. Zachytáva Mesrinov život v rokoch 1973 -79, keď sa jeho rovnocenným protivníkom stal komisár Broussard. Realistická kriminálna dráma je ozvláštnená autentickým dobovým politickým a spoločenským kontextom.

Rýchli a zbesilí

Réžia: Rob Cohen



Pred ôsmimi rokmi nám Rob Cohen priniesol dobrodružný pohľad na svet nelegálnych pretekov vytunovaných áut Rýchlo a zbesilo. Roku 2003 nasledovalo pokračovanie Rýchlo a zbesilo 2 a tri roky nato Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda. Do pokladníc kín priniesli slušných 587 miliónov dolárov.

Štvrtý film série režíroval ten istý Justin Lin ako Tokijskú jazdu. Do hlavnej roly sa vrátil Vin Diesel. Ako Dominic Torreto nielenže opäť preteká, ale aj sa mstí a bojuje proti obchodníkom s drogami.

Spirit

Réžia: Frank Miller



Potom ako si uznávaný komiksový autor Frank Miller vyskúšal filmovú réžiu hitom Sin City, adaptoval do filmovej podoby komiks svojho učiteľa a priateľa Willa Eisnera z rokov 1940 - 52. Spirit, dobrý duch mesta Central City, bojuje proti zločinu, ktorého hlavným predstaviteľom je zloduch Octopus.

Miller pokračuje v silnej výtvarnej štylizácii, s cieľom dosiahnuť štýl kreslených seriálov a film noir. Vo filme však víťazí Miller výtvarník nad Millerom filmárom.

Anglické jahody

Réžia: Vladimír Drha



V auguste 1968 sa čerstvý maturant chystá na zber jahôd do Anglicka. V skutočnosti chce emigrovať. Namiesto odchodu však sleduje, ako krajinu i jeho rodné mesto, kde práve vzniká vojnový film, obsadzujú ruskí okupanti. Rieši svoj vzťah k milovanej Táni, ktorá je však tehotná so spolužiakom. Skúsený režisér Vladimír Drha obsadil do vedľajších postáv svojej psychologickej historickej drámy mnoho známych českých hercov a využíva aj autentické dobové filmové zábery.

Kuličky

Réžia: Olga Dabrowská



Tri filmové poviedky a úvodný skeč debutujúcej režisérky Olgy Dabrowskej s nadhľadom a humorom skúmajú partnerské vzťahy od prvej lásky k prvému sexu, od prvej lži k poslednému klamstvu. Pri nakrúcaní v Prahe autorka menila scenár i priamo na pľaci. Pre masové zábery techno párty filmári usporiadali Industry Movie Show v bývalých halách kladnianskej Poldi. I keď výsledok je nevyrovnaný a poznačený režijnou neistotou, kritika vyzdvihuje, že do českej kinematografie vstúpil vyhranený talent.

Vojna neviest

Réžia: Gary Winick



Emma a Liv sú síce najlepšie priateľky, ale keď nešťastnou náhodou pripadnú termíny ich sobášov na rovnaké miesto aj čas, priateľstvo musí ísť nabok. Sú schopné spáchať čokoľvek, len aby jedna druhej pokazili jej veľký deň. Režisér Gary Winick sa opäť presadzuje ako dôverný znalec dievčenských duší. V hlavných úlohách romantickej komédie žiaria Anne Hathaway (Denník princeznej, Diabol nosí Pradu) a Kate Hudson (Na pokraji slávy, Život s Helenou, Mačacie zlato).