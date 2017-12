Nové CD

Alternatívny slovenský hip-hop, košický Kolowrat, islandské snívanie a britské pesničkárstvo.

2. apr 2009 o 0:00 (peb, kv, her)

Karaoke Tundra & Peťo Tázok - Remixes 2 EP

Ajlávmjuzik / Artattack

Hip-hop ako z pekla? Peťo Tázok je čudesný raper, ktorého vymyslela dvojica Bene a Karaoke Tundra. Postavička, ktorá démonickým hlasom glosuje dianie vo fiktívnom mestečku, vniesla do nášho hip-hopu o čosi viac literatúry, než bolo zvykom. Dlhotrvajúci debut Peťa Tázoka vyšiel vlani, teraz je na svete nové EP ich remixov piesní od Longitalu, Foolku a Pundingu pani Elvisovej. Poteší, že na interne je album zdarma.



Kolowrat: Slnko je vo veži

Slnko Records

Košická alternatívna kapela Kolowrat sa po troch rokoch vracia s novým albumom. Druhá radovka od skupiny, ktorú dokonca chvália aj v susednom Česku, dostala meno Slnko je vo veži. Na albume nájdete deväť piesní, ktoré produkoval známy pražský producent Ondřej Ježek. Na výslednej podobe piesní, z ktorých na prvé počutie vyletia Staroslovienska, Ja a slečna TS alebo titulná skladba, je to počuť. Kolowrat sa posunuli o krok ďalej.



PJ Harvey & John Parish: A Woman A Man Walked By

Island

Skvelá britská speváčka PJ Harvey si spoluprácu s hudobníkom Johnom Parishom vyskúšala pred rokmi na ich albume Dance Hall At Louse Point. Kým ten pôsobil ako bočný projekt jednej z najpodstatnejších speváčok britskej alternatívnej scény, nový album by mohol byť jej ďalšou radovkou. Nahrávka získava samé pozitívne recenzie a je určite oveľa živšia, ako jej posledný trúchlivý album White Chalk.



Neko Case: Middle Cyclone

Anti

O tom, že aj v Amerike môže niekto z alternatívy vystreliť rovno do Top 10, svedčí najnovší album skvelej speváčky Neko Case. Middle Cyclone je zbierka výborných piesní, ktorým dominuje prekrásny hlas Neko Case, ktorá dlhé roky pôsobila na nezávislej pesničkárskej scéne. Tento album ju však vyniesol do popredia aj vďaka skvelým hosťom: sú tu Los Lobos, The New Pornographers, Calexico alebo Garth Hudson z legendárnych The Band.



Sigur Rós: We Play Endlessly

Respect / Wegart

Medzi hudobníkov, ktorí hľadajú nové cesty k poslucháčom, už patrí aj skupina Sigur Rós. Islandskí postrockeri poskladali kolekciu pesničiek z novších albumov a pribalili ju ako prílohu k britskému denníku The Independent. To sa stalo už dávnejšie, tridsať cédečiek sa však teraz vďaka Wegartu dostalo aj na Slovensko. Povinný prírastok do zbierky skalného fanúšika známej islandskej štvorice.