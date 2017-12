Berlín sa klaňal Pliseckej

Slávna primabalerína otvárala v utorok výstavu v Berlíne. Berlín sa jej poklonil a ona to svojim obdivovateľom bohato vynahradila.

2. apr 2009 o 0:29 Zuzana Komárová

BERLÍN. „Prečo som trénovala s pánskym baletným zborom? Pretože mali tréningy o hodinu neskôr," so smiechom prezradila primabalerína Maja Plisecká publiku v berlínskej Akademie der Künste. Od februára tam prebieha výstava s názvom Réverance - poklona Maji Pliseckej.

Slávna primabalerína ju mala už otvárať, ale pre nepriazeň počasia nemohla odletieť z Mníchova. V utorok to svojim obdivovateľom vynahradila.

Celú miestnosť jemne hudobne podfarbuje Saint-Saenova Umierajúca labuť a nariekajúce husle. Na plátne tanečnica máva rukami tak, že máte pocit akoby o chvíľu mala skutočne vzlietnuť. V sklenej vitríne trónia tri baletné kostýmy od slávneho módneho návrhára Pierra Cardina. Zo stropu visia plastové závesy s Pliseckej citátmi. Takto vyzerá subtílna výstava s obrovskou výpoveďou.

Problém odvahy a erotiky

Osobitné miesto na podstavcoch majú originálne denníky. V nich sa baletka zdôveruje so svojimi pocitmi pred premiérou, opisuje situáciu v niekdajšom Sovietskom zväze či komentuje kultúrne dianie. Autenticky, úprimne i dojímavo.

Napriek zákazu vycestovať na Západ poslušne tancovala pre štátne návštevy, v horúčke sa zvŕtala na oslavách Stalinových narodenín, neustále ju sledovala tajná služba. Na rebelantskej tvári sa jej dnes rozprestiera pokoj i pokora. „Milovala som svojho manžela a neviem si predstaviť, že by som ho opustila. Milovala som javisko Veľkého divadla v Moskve. Je jedinečné. A ja som na ňom chcela tancovať. A, samozrejme, mala som aj strach."

Diváci ju naopak vždy vnímali ako mimoriadne odvážnu. Baletom Carmen-Suite vyjadrila odpor ku skostnateným štruktúram tak vehementne, že jeho druhú premiéru zakázali a mal ju nahradiť Luskáčik. „Nemyslím si, že som odvážna. Keby za mnou nestál môj manžel, zlomili by ma. On ma ochraňoval a bránil," s láskavým pohľadom očami v publiku hľadá hudobného skladateľa Rodeona Ščedrina. V niekdajšom Sovietskom zväze bolo problémom aj jej erotické vyžarovanie. „Dnes to už málokto pochopí, ale vtedy to bol škandál," spomína.

Kolenný kľúč

To, že Plisecká písala dejiny baletu, je nesporné. Zasiahla aj do sveta vedy, pretože jej skoky skúmali odborníci na mechaniku. Plisecká vedela skočiť tak, že kolená vystierala až po výskoku. Tým dosiahla efekt „zastavenia sa" vo vzduchu. „Nečakala som, že Berlín mi usporiada takú veľkorysú výstavu. Odviedli ste skvelú prácu," hodnotila tanečnica s titulom primabalerina assoluta, akým sa pýši najviac šesť baletiek na svete. „Nie je len absolútna baletka, ale aj absolútna osobnosť," zaznelo počas večera.

Choreograf Roland Petit jej raz na skúške povedal, že je lenivá. Maja mu odvetila, že to preto, aby vydržala tancovať do sto rokov. Osemdesiattriročná dáma je na najlepšej ceste. V berlínskej Akademie der Künste si po niekoľkohodinovom programe sadla za stôl a útlym baletkám, japonským turistom či nemeckým dôchodcom viac ako hodinu podpisovala fotografie, knihy či vstupenky. S noblesou absolútnej osobnosti.