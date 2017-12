Čo počúvame

Antony and the Johnsons: The Crying Light

2. apr 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 1 0 „Nenarodil som sa včera," spieva, samozrejme, po anglicky, spoza klavíra Antony Hegarty. Mýli sa, čo dokazujú aj ďalšie jeho pesničky na najnovšom albume The Crying Light (Rough Trade/ Wegart) , ktorý nahral so skupinou The Johnsons. Mýli sa preto, lebo stále prináša závan starých poctivých čias, keď hudba iné ako akustické nástroje nepoznala a ponúkala naozajstné emócie namiesto prázdnych slov. Kto ho raz počul, s nikým si ho už nezamení. Nielen pre uhrančivý hlas, aj tá jemná hudba má veľkú silu. Cítiť z nej európsky šansón rovnako ako tradičný americký folk. A na novom albume aj klasiku - zapriahnutie sláčikov síce často hrozí gýčom, no Antony to dokázal ustáť. „Nik ťa teraz nedokáže zastaviť," nôti v úvodnej skladbe. Čistá pravda.