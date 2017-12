Slovenská filharmónia sa musí sťahovať

O týždeň čaká orchester posledný koncert v budove Reduty. Statik ju odporučil uzavrieť pre verejnosť.

BRATISLAVA. Slovenská filharmónia od Veľkého piatka 10. apríla prestáva pripravovať koncerty a iné podujatia vo svojom dlhoročnom sídle, v bratislavskej Redute. Dôvodom je zlý technický stav budovy. Dočasne sa presťahuje do Historickej budovy Slovenského národného divadla (SND).

Ako povedal hovorca Ministerstva kultúry Jozef Bednár, o zlom stavebno-technicko-statickom znaleckom posudku stavu Reduty informoval ministra kultúry Mareka Maďariča generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský.

"Zásadným záverom znaleckého posudku je odporúčanie, aby v záujme bezpečnosti návštevníkov hromadných podujatí v budove Reduty boli bez zbytočného odkladu zrušené podujatia pre verejnosť." Po rokovaní so stavebným znalcom Jurajom Kozakovičom sa Slovenská filharmónia rozhodla ukončiť organizovanie verejných podujatí 10. apríla, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti návštevníkov podujatí v hlavnej, Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Pre ministerstvo kultúry vyplýva z tejto situácie povinnosť zabezpečiť presťahovanie Slovenskej filharmónie do priestorov, ktoré jej umožnia plnohodnotné fungovanie počas rekonštrukcie Reduty, informoval ďalej Bednár. "Ministerstvo kultúry považuje za najvhodnejšie riešenie dočasné presťahovanie Slovenskej filharmónie do Historickej budovy SND, a to na základe nájomnej zmluvy medzi Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom. Aby sa predišlo možným špekuláciám, ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že vlastníkom Historickej budovy SND je a naďalej zostane Slovenské národné divadlo," dodáva sa v tlačovej správe MK SR. Priebeh sťahovania, podmienky nájmu a dočasného pôsobenia filharmonikov v národnom divadle sa spresnia na budúcotýždňovom rokovaní zainteresovaných inštitúcií.

Predbežné oznámenie vo veci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby - rekonštrukcie Reduty vyhlásili v novembri 2008. MK SR ešte v polovici januára tohto roka informovalo, že roky posúvaná rekonštrukcia by sa mala začať na jar. S tým, že presný začiatok rekonštrukcie závisí od termínu ukončenia výberu zhotoviteľa stavby.

Celková cena rekonštrukcie Reduty, ktorá by mala byť dokončená predbežne v roku 2011 sa odhaduje na 37,82 mil. € ( takmer 1,14 mld. Sk). Už v januári bolo jasné, že filharmónia sa počas rekonštrukcie presťahuje do historického sídla SND. Uvažovalo sa tiež o tom, že by mohla využívať aj priestory novostavby SND. Administratíva filharmónie sa plánovala presunúť do Národného osvetového centra na Námestí SNP v Bratislave. Ako predbežný termín sa tiež, rovnako ako v súčasnosti, predpokladal rok 2011.

Ide v poradí o štvrtú súťaž na jej obnovu. O rekonštrukcii Reduty uvažoval rezort kultúry od roku 1996. Prvé práce sa v Redute urobili v roku 2003. Podľa rozhodnutia vlády by sa najnovšie rekonštrukcia mala dokončiť v roku 2011. Reduta sa komplexne neobnovovala od dokončenia budovy v roku 1919.