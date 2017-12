Enrique Iglesias príde v máji na Slovensko

Enrique Iglesias, jeden z najúspešnejších súčasných španielskych spevákov, sa v máji predstaví na dvoch koncertoch aj slovenskému publiku.

2. apr 2009 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Enrique Iglesias, jeden z najúspešnejších súčasných španielskych spevákov, sa v máji predstaví na dvoch koncertoch aj slovenskému publiku. Spevák, textár a manekýn, známy vďaka hitom Bailamos, Hero, Escape či Maybe, sa predstaví 19. mája v bratislavskej Sibamac aréne a o deň neskôr v košickej Steel aréne. Informovala o tom PR manažérka Katarína Petrenko z usporiadateľskej agentúry.

V novembri 2008 vydal Enrique pod názvom Gratest Hits kompiláciu najväčších hitov zo svojej doterajšej speváckej dráhy. Tieto hity sľubuje zaspievať aj slovenským fanúšikom, nebudú chýbať Be With You, Rhythm Divine, Do You Know, Tired Of Being Sorry, Not In Love či futbalovú hymnu Can You Hear Me.









Enrique Miguel Iglesias Preysler sa narodil v Madride 8. mája 1975, je tretím a najmladším dieťaťom slávneho španielskeho speváka Julia Iglesiasa. Po rozvode rodičov ostal so svojou matkou žiť v Madride až do roku 1983, kedy separatistická organizácia ETA uniesla jeho starého otca. Z obavy o život sa spoločne s bratom presťahovali do Miami k otcovi, kde Enrique začal pracovať na svojej hudobnej kariére. Z obavy o spájanie jeho mena so slávnym otcom, nahrával svoje prvé demo nahrávky pod menom Enrique Martinez.

Debutoval v roku 1995 španielskym albumom Enrique Iglesias, z ktorého sa hneď v prvý týždeň po vydaní predalo viac ako 1,5 milióna kópií. Práve vďaka tomuto albumu získal o rok nato cenu Grammy. Po dvoch ďalších, španielskych spievaných albumoch Vivir a Cosas del Amor dostal v roku 1999 ponuku na spoluprácu na soundtracku k filmu Wild Wild West. Skladba Bailamos sa stala veľkým hitom, po ktorom nasledoval prvý, anglicky naspievaný album Enrique.

Zatiaľ najväčším komerčným úspechom pre Enrique Iglesiasa je jeho druhý anglický album Escape, ktorý vyšiel v roku 2001. Obsahoval hity Hero, Escape, Maybe a duet s Lionelom Richiem To Love A Woman. V roku 2003 vyšiel v poradí siedmy album nazvaný jednoducho "7", na ktorom je aj jeden z jeho najväčších hitov, duet Not In Love so speváčkou Kelis. V júli 2008 vyšiel ôsmy štúdiový album Insomniac s hitmi Do You Know? A Tired Of Being Sorry.

Počas svojej kariéry sa Enrique stal jedným z najpopulárnejších a vôbec najúspešnejších španielskych interpretov, ktorým sa podarilo presadiť sa na celosvetovej hudobnej scéne. V súčasnosti má na konte už viac ako 60 miliónov kusov predaných nosičov. Publicitu si získal aj vzťahom s ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou a hlavne svojou veľkou záľubou v zavádzaní novinárov.