Lajčák chce trest za básne Karadžiča

Časopis financovaný aj ministerstvom kultúry publikoval básne Radovana Karadžiča zodpovedného za genocídu v Bosne.

3. apr 2009 o 10:00 TASR, Martina Kováčová

BRATISLAVA. Peklo, Moje práva, Košava a Kalemagdan. To sú názvy básní vojnového zločinca Radovana Karadžiča publikovaných aj za štátne peniaze v časopise Dotyky. Spolok slovenských spisovateľov ich uverejnil ešte minulý rok, pred mesiacom to zopakoval matičný časopis Slovenské pohľady.

„Je to kuriozita. Karadžič je dobrý básnik,“ zdôvodnil to šéfredaktor Slovenských pohľadov Štefan Moravčík. Podľa neho netreba ľudí „škatuľkovať“. Na Karadžičovu minulosť pri básňach neupozornili, vraj preto, že platí sloboda prejavu.

Karadžič dnes sedí na lavici obžalovaných pred Medzinárodným tribunálom v Haagu za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktorých sa dopustil počas vojny v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák za Smer, ktorý len pred niekoľkými dňami zložil funkciu vysokého predstaviteľa v Bosne a Hercegovine, rozhodnutie publikovať tieto básne odsúdil. „Považujem to za odsúdeniahodné a poľutovaniahodné rozhodnutie. Verím, že tí, čo Karadžičove diela na Slovensku zverejnili, za to ponesú zodpovednosť,“ povedal Lajčák. „Treba myslieť na tisíce ľudí, ktorí dodnes nenašli telesné pozostatky svojich zavraždených blízkych, za ktorých smrť nesie zodpovednosť.“

Proti zverejneniu je aj srbský minister zahraničných vecí Vuk Jeremič, ktorý vo štvrtok so slovenským partnerom rokoval v Bratislave. „Srbsko nikdy diela takýchto ľudí financovať nebude a ak by sa to omylom stalo, tí, čo by o tom rozhodli, by za to niesli disciplinárnu zodpovednosť,“ vyjadril sa Jeremič.

Zmierlivejší tón použilo vo svojom vyjadrení ministerstvo kultúry, ktoré na Dotyky finančne prispelo. „Ani ministerstvo kultúry nepovažuje za najvhodnejšie publikovanie básní Karadžiča, o to viac, že je rad iných srbských básnikov, ktorí by boli pre slovenského čitateľa z literárneho hľadiska zaujímavejší,“ povedal hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Zasahovať do obsahu dotovaných periodík vraj nemôžu. Ak bol teda porušený zákon, konať by podľa Bednára mali príslušné orgány. Či ministerstvo tento fakt zohľadní pri najbližšom prerozdeľovaní dotácií, sme sa nedozvedeli.